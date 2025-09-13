Έκρηξη σε καφέ μπαρ στη Μαδρίτη - Πάνω από 20 τραυματίστηκαν, οι πέντε είναι σοβαρά

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 21 άτομα, οι πέντε είναι σοβαρά και οι 16 φέρουν ελαφρά τραύματα.

El #SUMMA112 colabora en la atención de los heridos en la explosión del bar de #PuentedeVallecas.



Dispositivo desplegado:

> 3 uvis móviles.

> 4 ambulancias básicas (una de @CRE_Emergencias)

> Equipo de apoyo logístico.

> Apoyo Psicológico.

> Jefe y supervisor guardi https://t.co/hMSqvJP39G pic.twitter.com/YvFEkHAM0e