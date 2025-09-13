Έκρηξη σε καφέ μπαρ στη Μαδρίτη - Πάνω από 20 τραυματίστηκαν, οι πέντε είναι σοβαρά

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη.
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 21 άτομα, οι πέντε είναι σοβαρά και οι 16 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Ha ocurrido en un local situado en la calle Manuel Maroto y ha afectado al edificio superior de viviendashttps://t.co/aDehImEruy— Telemadrid (@telemadrid) September 13, 2025
El #SUMMA112 colabora en la atención de los heridos en la explosión del bar de #PuentedeVallecas.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 13, 2025
Dispositivo desplegado:
> 3 uvis móviles.
> 4 ambulancias básicas (una de @CRE_Emergencias)
> Equipo de apoyo logístico.
> Apoyo Psicológico.
> Jefe y supervisor guardi https://t.co/hMSqvJP39G pic.twitter.com/YvFEkHAM0e
Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 3:01 μ.μ. (τοπική ώρα) σε γνωστό καφέ μπαρ στην οδό Calle Manuel Maroto, στην περιοχή Puente de Vallecas της Μαδρίτης, επηρεάζοντας και την πολυκατοικία που είναι από πάνω.
Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες ενώ μετέβησαν στην περιοχή και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
🔴 #ÚLTIMAHORA | Una explosión en un bar de Vallecas, en Madrid, deja 14 heridos, uno de ellos de gravedad— ABC.es (@abc_es) September 13, 2025
🔗 https://t.co/ARqIbBswlR pic.twitter.com/sPvEqyl4f0
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για έκρηξη, προκλήθηκε λόγω του φυσικού αερίου στο κατάστημα που έπληξε τον επάνω όροφο, ο οποίος καταστράφηκε και κατέρρευσε, με όλα τα συντρίμμια να πέφτουν στο καφέ μπαρ.
Με πληροφορίες από Εl Μundo