Ισπανία: Αεροπλάνο αναπηδά ανεξέλεγκτα στο διάδρομο προσγείωσης

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει μια σκηνή προσγείωσης σε ισπανικό αεροδρόμιο, καθώς ένα επιβατικό αεροπλάνο αναπηδούσε στον διάδρομο.

Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια προσγείωσης από αεροπλάνο στο αεροδρόμιο César Manrique-Lanzarote της Ισπανίας καταγράφηκε την Τρίτη με πολλαπλές αναπηδήσεις στον διάδρομο 3 του αεροδρομίου.

Το αεροπλάνο αντιμετώπισε προβλήματα στην προσγείωση, ενώ μετέφερε επιβάτες από την Γκραν Κανάρια στο Λανζαρότε. Το αεροσκάφος εθεάθη να πλησιάζει τον διάδρομο προσγείωσης στις 12:52 μ.μ. τοπική ώρα σε βίντεο που τραβήχτηκε από κάμερα που είχε εικόνα από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο César Manrique.

Το ελικοφόρο αεροπλάνο φαίνεται να παλεύει με τον άνεμο στην αρχή του βίντεο, αλλά ο πιλότος το ισιώνει καθώς πλησιάζει στον διάδρομο προσγείωσης.

Όλα δείχνουν ότι η προσγείωση θα γίνει κανονικά, ωστόσο ο αέρας ωθεί ξανά το αεροσκάφος οδηγώντας σε μια αρχική αναπήδηση, με αποτέλεσμα το μπροστινό του μέρος να γέρνει επικίνδυνα προς τα εμπρός. Κατόπιν συνεχίζονται τα ανεβοκατεβάσματα όπως φαίνεται στο βίντεο.

