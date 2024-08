Ισλανδία- Ρέικιανες: Εξερράγη για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο το ηφαίστειο

Το ηφαίστειο στη νοτιοδυτική Ισλανδία εξερράγη για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας λάβα από μια νέα ρωγμή στην χερσόνησο Ρέικιανες.

Ζωντανά πλάνα έδειξαν λάβα να ξεπηδά από μια μακριά ρωγμή, φωτίζοντας τον καπνό που ανέβαινε στον νυχτερινό ουρανό.

«Ξεκίνησε ηφαιστειακή έκρηξη. Μια ρωγμή άνοιξε ανατολικά του Sylingarfell», ανέφερε η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMO) σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η έκρηξη ξεκίνησε στις 21:26 τοπική ώρα μετά από μια σειρά σεισμών.

A volcanic eruption has broken out on the Reykjanes Peninsula again.

Sigríður Kristjánsdóttir, a natural disaster expert at the Icelandic Meteorological Office, says that it can be assumed that the eruption is now growing. pic.twitter.com/IpqgQ5cfRh