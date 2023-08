Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τι πρώτες πληροφορίες ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Μαλάτια στην Τουρκία. Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 20:48, είχε επίκεντρο στην περιοχή Yeşilyurt και το εστιακό βάθος ορίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν είπε στο δίκτυο NTV ότι υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, καθώς ορισμένοι κάτοικοι πήδηξαν πανικόβλητοι από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια διαβεβαίωσε πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία στη σεισμόπληκτη περιοχή, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των κτιρίων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αντίγιαμαν, Σανλιούρφα, Ελαζίγκ, Καχραμάνμαρας και Γκαζιαντέπ.

