Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν- Αισθητός σε 9 χώρες

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν, πριν από λίγο.

Ο σεισμός με εκτιμώμενο μέγεθος 6,5 βαθμών σημειώθηκε στις 10:17 μ.μ. με επίκεντρο 90 χλμ. από το Καλαφγκάν στο Αφγανιστάν.

Οι αρχικές αναφορές ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητές στην Ινδία, το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν, το Πακιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Κίνα, το Αφγανιστάν και το Κιργιστάν.

Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ οι δονήσεις διήρκεσαν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), 47 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ισκασίμ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 194 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses in Vasundhara, Ghaziabad as strong earthquake tremors felt in several parts of north India. pic.twitter.com/wg4MWB0QdX