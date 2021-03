Τα αδέρφια που απαρτίζουν το διάσημο ιρλανδικό ποπ ντουέτο των Jedward ξύρισαν τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά τους προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση για τον καρκίνο.

Τα δίδυμα Τζον και Έντουαρντ Γκριμς ξυρίστηκαν «ζωντανά» στην ιρλανδική τηλεόραση.

Ήταν μεταξύ κάποιων σταρς, που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση προκειμένου να βοηθήσουν να συγκεντρωθούν χρήματα για την Ιρλανδική Εταιρεία Καρκίνου Daffodil Day. «Έχουμε αυτά τα μαλλιά για πάνω από 10 χρόνια. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας», δήλωσε ο Έντουαρντ στο Late Late Show της RTE.

Αστειεύτηκε ότι το νέο του στιλ θυμίζει τη Σινέιντ Ο' Κόνορ. Στη συνέχεια, το ντουέτο τραγούδησε την επιτυχίας της, Nothing Compares 2 U. Η μητέρα των διδύμων, Σουζάνα Γκριμς, πέθανε από καρκίνο το 2019 και αυτή ήταν μία πράξη στη μνήμη της.

