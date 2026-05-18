ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

«Global Sumud Flotilla»: Διάβημα του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται πως η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΖΑ GLOBAL SUMUD FLOTILLA Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Σε διάβημα προς τις ισραηλινές αρχές προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ ζητά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Επισημαίνεται επίσης πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να προσφέρει κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή όπου και όταν απαιτηθεί.

Τα σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) έχουν ως στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθεια στη Γάζα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Πολάκης: «Φληναφήματα τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή»

Ο Παύλος Πολάκης έκανε νέα ανάρτηση σχετικά με τα όσα έχουν διαρρεύσει για μη συμμετοχή του σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
THE LIFO TEAM
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗ

Πολιτική / Νέα πυρά Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνά το δάκτυλο, πέρασε «ζάχαρη» τη δεκαετία των μνημονίων»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην ενοικίαση ακινήτου από το δημόσιο, ιδιοκτησίας της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη
THE LIFO TEAM
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Πολιτική / Παραιτήθηκε η Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία: Ανέφερε «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

Η Ιωάννα Γκελεστάθη υπέβαλε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή της «από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους» - Η ανάρτησή της
THE LIFO TEAM
 
 