Ιράν: «Τουριστικές περιοχές και πάρκα ανά τον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή για τους εχθρούς μας»

Ανώτατος στρατιωτικός του Ιράν προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ

The LiFO team
Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, ταξίαρχος Αμπολφάζλ Σεκαρτσί / Wikipedia
Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, ταξίαρχος Αμπολφάζλ Σεκαρτσί, προειδοποίησε ότι αξιωματούχοι και διοικητές των «εχθρών» της Τεχεράνης βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Μεταξύ άλλων, ο ανώτατος στρατιωτικός του Ιράν υποστήριξε ότι τουριστικοί και ψυχαγωγικοί προορισμοί -παγκοσμίως- δεν θα είναι πλέον ασφαλείς για αυτούς.

Χαρακτηριστικά, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας «ζουν ανάμεσα στον λαό», σε αντίθεση -όπως είπε- με εκείνους του «σιωνιστικού καθεστώτος» και των ΗΠΑ, οι οποίοι «κρύβονται σε καταφύγια και υπόγειες εγκαταστάσεις».

Ιράν: «Παρακολουθεί στενά τους πάντες»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων και στρατιωτικών διοικητών δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος του αντιπάλου, αλλά «ένδειξη αδυναμίας, απελπισίας και κακόβουλης πρόθεσης».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν παρακολουθεί στενά αξιωματούχους, στρατιωτικούς διοικητές, πιλότους και στρατιώτες των αντιπάλων, ενώ προειδοποίησε ότι οι ισχυρές επιθέσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βάσει πληροφοριών που διαθέτει η Τεχεράνη, «τουριστικές περιοχές, χώροι αναψυχής και ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλείς» για τους αντιπάλους.

Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες

Την ίδια ώρα, αναλυτές προειδοποιούν ότι όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, είναι μόνο η αρχή και αν οι επιθέσεις συνεχιστούν εβδομάδες ή μήνες, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι δραματικές.

Μία μόνο επίθεση στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Ρας Λαφάν στο Κατάρ, χρησιμοποιώντας λίγους πυραύλους, προκάλεσε εκτιμώμενες ζημιές 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα χρειαστούν χρόνια για την αποκατάστασή τους.

Η διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου μειώνεται ακόμα περισσότερο, με τις τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 30%.

Ο Ιρανός διπλωμάτης Εσμαΐλ Μπαγκάι, μιλώντας στο Sky News, δήλωσε ότι δεν μπορεί να ζητηθεί αυτοσυγκράτηση από μια χώρα που υφίσταται στρατιωτική επίθεση.

Οι πρόσφατες επιθέσεις ήταν απάντηση στις ισραηλινές επιδρομές στο αέριο πεδίο South Pars, και το Ιράν τονίζει ότι δεν θα υπάρξει «κλασική» διπλωματική ανταπόκριση όταν θεωρείται ότι απειλούνται οι ηγέτες και η ελίτ του.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων για να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολεμικής κλιμάκωσης για εβδομάδες ή μήνες.

Οι επιθέσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ήλιο, τα πλαστικά και τα λιπάσματα έχουν ήδη εκτοξεύσει τις τιμές, ενώ οι αγορές φοβούνται περαιτέρω επιπτώσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι αν ξετυλιχθεί το σενάριο «οικονομικής καταστροφής», ολόκληρος ο πλανήτης θα νιώσει τις συνέπειες των ενεργειακών κρίσεων και της αύξησης των τιμών.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η κατάσταση είναι σαν «μάχη σε αποθήκη γεμάτη κρύσταλλα» και κάθε λάθος βήμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Με πληροφορίες από Mehr News

