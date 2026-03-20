Το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο στο Ιράν πλησιάζει τις 500 ώρες

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει σοβαρά περιορισμένη, από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα, με το μπλακ άουτ να καταγράφεται πλέον ως το μεγαλύτερο στην ιστορία της.

Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης διαδικτυακής ελευθερίας NetBlocks, η διακοπή στο Ιράν έχει πλέον αγγίξει σχεδόν τις 500 ώρες, φτάνοντας τις 480 ώρες το πρωί της Παρασκευής.

Μάλιστα, την Πέμπτη συμπλήρωσε και την 20ή ημέρα, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις πιο παρατεταμένες διακοπές παγκοσμίως.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του οργανισμού, Alp Toker, πρόκειται για το μεγαλύτερο συνεχόμενο μπλακ άουτ σε χώρα με τόσο υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας.

Το μεγαλύτερο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο στην ιστορία του Ιράν

Η διακοπή έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου. Παρότι κάποιοι πολίτες προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς μέσω VPN ή άλλων τεχνικών μέσων, οι συνηθισμένες υπηρεσίες δεν λειτουργούν.

Ενδεικτικό της αστάθειας της κατάστασης είναι ότι υπήρξε μία σύντομη αποκατάσταση της σύνδεσης, περίπου στην 444η ώρα του μπλακ άουτ, όταν καταγράφηκε μια μικρή «ανάσα» στη συνδεσιμότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το NetBlocks, αυτό αποδίδεται πιθανότατα σε τεχνικό πρόβλημα του συστήματος φιλτραρίσματος και δεν είχε διάρκεια, με τη διακοπή να επανέρχεται άμεσα.

Σύμφωνα με ειδικούς, έχει ενεργοποιηθεί ένα εσωτερικό δίκτυο (intranet), που επιτρέπει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένους χρήστες, ωστόσο η σύνδεση είναι ασταθής και υπό αυστηρό έλεγχο. Παράλληλα, έχουν χρησιμοποιηθεί και δορυφορικά συστήματα όπως το Starlink, αν και η χρήση τους είναι παράνομη και ενέχει κινδύνους για τους πολίτες.

Οι Αρχές έχουν δώσει πρόσβαση στο διεθνές διαδίκτυο μόνο σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και πρόσωπα, με τον αριθμό όσων έχουν τέτοια δυνατότητα να εκτιμάται σε λίγες χιλιάδες.

Με πληροφορίες από Skynews / middleeasteye.net