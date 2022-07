Ιράν: Συνελήφθη (ξανά) ο βραβευμένος σκηνοθέτης Mohammad Rasoulof

Οι ιρανικές Αρχές έχουν συλλάβει δύο κινηματογραφιστές για κείμενο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τους για διασυνδέσεις με ομάδες της αντιπολίτευσης, που εδρεύουν εκτός της χώρας, και για συνωμοσία με στόχο την υπονόμευση της κρατικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Mohammad Rasoulof και ο συνάδελφός του Mostafa Al-Ahmad συνελήφθησαν μετά την ανάρτηση δήλωσης με την οποία καλούσαν μέλη των ιρανικών δυνάμεων να παραδώσουν τα όπλα τους.

Ήταν τουλάχιστον 70 οι Ιρανοί κινηματογραφιστές που υπέγραψαν το κείμενό τους.

Το hashtag #put_your_gun_down (κατέβασε τ΄όπλο σου) έκανε την εμφάνισή του μετά τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν ύστερα την κατάρρευση ενός κτηρίου στη νοτιοδυτική πόλη Αμπαντάν. Αποτέλεσμά ήταν να χάσουν τη ζωή τους 41 άτομα.

Η κατάρρευση ξύπνησε μνήμες από παρελθοντικές εθνικές καταστροφές και έριξε «φως» στις κακές κατασκευαστικές πρακτικές, τη διαφθορά και την κυβερνητική αμέλεια.

Ο Rasoulof, που είχε συλληφθεί και στο παρελθόν και μάλιστα τού είχε κατασχεθεί το διαβατήριό του, είχε κερδίσει το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου το 2020 για την ταινία του «There Is No Evil».

Λίγο μετά τη βράβευση, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για τρεις παραγωγές του, οι οποίες κρίθηκαν «προπαγανδιστικές κατά του συστήματος».

Το 2011, ο σκηνοθέτης και ο συνάδελφός του Jafar Panahi είχαν συλληφθεί καθώς κινηματογραφούσαν χωρίς άδεια. Επιβλήθηκε στον κάθε έναν ποινή φυλάκισης έξι ετών και τούς απαγορεύτηκε η εργασία στον τομέα για τα επόμενα 20 χρόνια. Η πλευρά του κατέθεσε έφεση και η ποινή άλλαξε έναν χρόνο αργότερα.

Την ίδια χρονιά, η ταινία του «Goodbye» είχε αποσπάσει άλλη μία διάκριση, αυτή τη φορά στις Κάννες, αλλά δεν του επετράπη να ταξιδέψει στη Γαλλία για να το παραλάβει.

Με πληροφορίες από Guardian