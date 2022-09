Ιράν: Συνελήφθη δημοσιογράφος που συνέβαλε στην αποκάλυψη του θανάτου της Μαχσά Αμινί

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να έχουν συλλάβει έναν από τους σημαντικότερους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών της χώρας και μια δημοσιογράφο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης του θανάτου της Μαχσά Αμινί, όσο βρισκόταν κρατούμενη από την «αστυνομία ηθών».

Οι συλλήψεις αυτές συμπίπτουν με τον πολλαπλασιασμό των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά την ανακοίνωση, στις 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία» και κρατήθηκε από την αστυνομία ηθών.

Η καταστολή των διαδηλώσεων αυτών έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο Μαζίντ Ταβακολί, ο οποίος έχει συλληφθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αμφισβητούμενη προεδρική εκλογή του 2009, συνελήφθη την περασμένη νύκτα, έκανε γνωστό μέσω του Twitter ο αδελφός του, ο Μοχσέν. Ένα άλλο μαχητικό μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ο Χοσεΐν Ροναγί, κατάφερε από την πλευρά του να διαφύγει από τους αστυνομικούς που ήρθαν να τον συλλάβουν στο σπίτι του ενώ έδινε συνέντευξη στο κανάλι Iran International που έχει έδρα το Λονδίνο.

Παράλληλα, συνελήφθη η Νιλουφάρ Χαμεντί, μια δημοσιογράφος της Τεχεράνης που είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν σε κώμα η Μαχσά Αμινί και συνέβαλε στην κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την τύχη της, ανακοίνωσε μέσω του Telegram η εφημερίδα Shargh για την οποία εργάζεται η δημοσιογράφος.

This man in Iran slapped a woman. He thought he could get away with it. Things are different right now. pic.twitter.com/moHKrtKwkh