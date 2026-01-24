ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Πάνω από 5.100 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με ΜΚΟ - Ερευνώνται χιλιάδες ακόμα θάνατοι

Τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Η οργάνωση αυτή, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ερευνά άλλους 12.904 θανάτους, ενώ τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση και η επαλήθευση απολογισμών των νεκρών απαιτεί χρόνο, καθώς οι διακοπές του Ίντερνετ στη χώρα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η ακριβής έκταση της βίας παραμένει ως εκ τούτου ασαφής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 3.117 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, ενώ ο ιρανός πρεσβευτής στην Ελβετία υποστήριξε ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «δράση τρομοκρατών».

Ο Τραμπ στέλνει «αρμάδα» στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν.

Η Τεχεράνη απέρριψε ως «εντελώς ψευδή» την επανειλημμένη υπόνοια του Τραμπ ότι οι απειλές του είχαν σταματήσει τις προγραμματισμένες εκτελέσεις περισσότερων από 800 διαδηλωτών. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τέτοιες εκτελέσεις θα αποτελούσαν αφορμή για να εξαπολύσει στρατιωτική δράση.

«Είπα: "Αν κρεμάσετε αυτούς τους ανθρώπους, θα δεχθείτε χτύπημα σκληρότερο από οποιοδήποτε έχετε δεχθεί ποτέ"», είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε». Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «μια μεγάλη δύναμη που πηγαίνει προς το Ιράν. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα», πρόσθεσε, «αλλά έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί για κάθε ενδεχόμενο». 

