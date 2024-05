Ιράν: Ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό του Εμπραχίμ Ραϊσί - Παρακολουθεί στενά η διεθνής κοινότητα

/Συνεργεία του ιρανικού στρατού κατευθύνονται προς την ακριβή τοποθεσία του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο, Εμπραχίμ Ραϊσί, μέσω γεωεντοπισμού του κινητού τηλεφώνου ενός από τα μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με τον διοικητή του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία και το Ιράκ προσφέρθηκαν να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης για την ανεύρεση του ελικοπτέρου, με τη Μόσχα να δηλώνει πρόθυμη να βοηθήσει στην έρευνα για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσέφεραν επίσης υποστήριξη και δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό του Ιράν.

Η Τουρκία έστειλε μια ομάδα ορεινής διάσωσης στο Ιράν και νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι λυπάται για το δυστύχημα. «Ελπίζω να λάβω καλά νέα από τον Ραϊσί και την αντιπροσωπεία του το συντομότερο δυνατό» έγραψε ο Ερντογάν στο Χ (πρώην Twitter).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενημερώθηκε για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως «ελπίζει για την ασφάλεια του προέδρου και της συνοδείας του», μέσω του εκπροσώπου του.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά έρευνες, αναρωτώμενη αν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική του Ιράν, στην περίπτωση που ο Εμπραχίμ Ραϊσί εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένος ή νεκρός. Η συντριβή του ελικοπτέρου έρχεται σε μια εποχή που το Ιράν είναι αντιμέτωπο με πρωτοφανείς εξωτερικές προκλήσεις, ενώ προετοιμάζεται ήδη για την αλλαγή του καθεστώτος με την αναμενόμενη αποχώρηση -μέσα στα επόμενα χρόνια- του 85χρονου ανώτατου ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Al Jazeera, ότι εξειδικευμένες ομάδες προσπαθούν να φτάσουν γρήγορα στο σημείο του ατυχήματος μετά τη λήψη σήματος από το ελικόπτερο. «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε καμία πληροφορία που να σχετίζεται με τον πρόεδρο και όσους ήταν μαζί του και οι έρευνες συνεχίζονται δυναμικά», είπε χαρακτηριστικά δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Έχουμε ένα σύνταγμα που διέπει τη χώρα και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για οποιοδήποτε σενάριο μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις έρευνες, δείχνουν ομάδες διάσωσης να περπατούν μέσα σε πυκνή ομίχλη και δύσκολο έδαφος προς αναζήτηση του σημείου συντριβής.

Σχολιάζοντας τα γεγονότα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι ο λαός δεν θα πρέπει να ανησυχεί, και υπογράμμισε πως «δεν θα υπάρξει καμία διαταραχή στις κρατικές υποθέσεις του Ιράν».

Ο Ραΐσι έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο συντηρητικούς προέδρους που είχε ποτέ το Ιράν, με πολύ στενούς δεσμούς με τον ανώτατο ηγέτη, και ως ένας από τους σοβαρούς υποψήφιους διαδόχους. Ο νόμος του Ιράν ορίζει ότι σε περίπτωση θανάτου του προέδρου, η εξουσία μεταβιβάζεται στον πρώτο αντιπρόεδρο και πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές εντός έξι μηνών. Πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο συντηρητικός Μοχάμαντ Μοχμπέρ.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου, επικαλούμενο τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τουλάχιστον ένας επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν μαζί με τον Εμπραχίμ Ραϊσί, επικοινώνησαν με τις αρχές. Το Reuters δεν διευκρίνισε το πού βρέθηκε ή αν έχουν εντοπιστεί επιζώντες.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει με δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, όπως δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS, ο αντιπρόεδρος εκτελεστικών υποθέσεων του Ιράν, Μοχσέν Μανσούρι. «Επειδή οι αξιωματούχοι ήρθαν σε επαφή αρκετές φορές με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος λίγο μετά τη συντριβή, φαίνεται ότι το περιστατικό δεν ήταν σοβαρό», δήλωσε ο Μανσούρι.

