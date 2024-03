Ιράν: Μητέρα χωρίς μαντίλα εναντίον κληρικού που την φωτογραφίζει

Ένα βίντεο με μια μητέρα στο Ιράν να διαπληκτίζεται με έναν κληρικό που τη φωτογράφισε επειδή δεν φορούσε μαντίλα έχει γίνει viral.

Η ιρανική δικαιοσύνη κίνησε νομικές διαδικασίες μετά την κυκλοφορία του βίντεο που καταγράφει τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια της γυναίκας. Το περιστατικό συνέβη σε κλινική στο Ιράν στην πόλη Qom, όπου η γυναίκα, χωρίς μαντίλα, ζήτησε ιατρική βοήθεια για το παιδί της. Ο κληρικός εθεάθη να την καταγράφει με το τηλέφωνό του, προκαλώντας την οργή της γυναίκας και την απαίτησή της να διαγραφούν οι φωτογραφίες.

Στο βίντεο φαίνεται η θυμωμένη μητέρα να φωνάζει στον κληρικό επειδή την φωτογράφισε χωρίς την συγκατάθεσή της να περιμένει με το παιδί της σε μια κλινική. Η μαντίλα είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες από το 1979 και επισύρει ποινή φυλάκισης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, όπως καταγράφεται και στο βίντεο, ότι και άλλες γυναίκες που ήταν στο νοσοκομείο πήραν το μέρος της μητέρας και ζήτησαν από τον κληρικό να διαγράψει τις φωτογραφίες

A video of a woman confronting an Iranian cleric who photographed her not wearing a headscarf has gone viral — and sparked concern for her safety. pic.twitter.com/7HJGRPnuOW