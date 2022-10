Ιράν: Μεγάλες διαδηλώσεις παρά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης

Χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα αψηφώντας την τελευταία προειδοποίηση του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης για άμεση λήξη των συγκεντρώσεων και των ταραχών.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, Κυριακή συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις μετά από επιδρομές σε φοιτητικές εστίες τις προηγούμενες μέρες, όπου φοιτητές συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε κρατικές φυλακές. Σε ορισμένους εστάλησαν γραπτά μηνύματα που έλεγαν ότι τους είχε απαγορευτεί η είσοδος στην πανεπιστημιούπολη επ' αόριστον.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση έγινε στο κεντρικό παράρτημα του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στην Τεχεράνη, ενώ άλλες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν στην πανεπιστημιούπολη της Βόρειας Τεχεράνης. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και πυροβολισμούς από όπλα με σφαιρίδια.

Students at Hormozgan University in Bandar Abbas (historically a more socially conservative region of Iran) tear down the wall of gender segregation in the school cafeteria while chanting “freedom, freedom, freedom” (azadi) pic.twitter.com/PM6efTqyj8