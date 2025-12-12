ΔΙΕΘΝΗ
Ναργκές Μοχαμαντί: Συνελήφθη στο Ιράν η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2023

Συνελήφθη στο μνημόσυνο του δικηγόρου και ακτιβιστή Χοσρό Αλικορντί, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα  

Φωτ: EPA, αρχείου
Η Ναργκές Μοχαμαντί, κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2023, συνελήφθη στο Μασχάντ κατά τη διάρκεια μνημόσυνου, όπως καταγγέλλουν υποστηρικτές της και το ίδρυμά της.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ, η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν «βίαιη» και στο ίδιο περιστατικό συνελήφθησαν και άλλοι ακτιβιστές. Ο σύζυγός της, Ταγί Ραχμανί, που ζει στο Παρίσι, ανέφερε ότι μαζί της κρατήθηκε και η γνωστή ακτιβίστρια Σεπίδε Γκολιάν.

Το μνημόσυνο αφορούσε τον δικηγόρο και ακτιβιστή Χοσρό Αλικορντί, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ίδρυμα της Μοχαμαντί. Παρών στην τελετή ήταν και ο αδελφός της, Μεχντί Μοχαμαντί, ο οποίος –κατά την ίδια πηγή– επιβεβαίωσε τη σύλληψή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις ιρανικές αρχές. Οι υποστηρικτές της, πάντως, προειδοποιούσαν εδώ και μήνες ότι η επαναφυλάκισή της ήταν πιθανή.

Η Ναργκές Μοχαμαντί / Φωτ: EPA, αρχείου

Η 53χρονη βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης. Είχε φυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2021 για υποθέσεις που συνδέονται με τη δράση της κατά της θανατικής ποινής και της υποχρεωτικής μαντίλας στο Ιράν.

Μετά την τελετή απονομής στο Όσλο, όπου τα παιδιά της παρέλαβαν το βραβείο στη θέση της, επαναστατικό δικαστήριο της επέβαλε επιπλέον ποινή 15 μηνών, κατηγορώντας την ότι προέβη σε «προπαγάνδα κατά του κράτους» ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε λάβει προσωρινή άδεια.

Με πληροφορίες από Guardian

