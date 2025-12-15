Ιράν: Στο νοσοκομείο μετά τη σύλληψή της η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2023, Ναργκίς Μοχαμαντί

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, μεταφέρθηκε δύο φορές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου στο Ιράν αφού δέχθηκε χτυπήματα από δυνάμεις ασφαλείας που τη συνέλαβαν στις 12 Δεκεμβρίου στην πόλη Μασχάντ, ανέφερε τη Δευτέρα η οικογένειά της στο Ίδρυμα Narges.

Η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων τιμήθηκε με το βραβείο το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή, έπειτα από τρεις δεκαετίες αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Συνελήφθη εκ νέου την Παρασκευή — αφού είχε αποφυλακιστεί στα τέλη του περασμένου έτους — μετά την καταγγελία της για τον ύποπτο θάνατο του δικηγόρου Χοσρόου Αλικορντί.

Ο εισαγγελέας της Μασχάντ, Χασάν Χεματιφάρ, δήλωσε το Σάββατο σε δημοσιογράφους ότι η Μοχαμαντί και ο αδελφός του Αλικορντί προέβησαν σε προκλητικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης του δικηγόρου και παρότρυναν τους παρευρισκόμενους «να φωνάξουν συνθήματα που παραβιάζουν τους κανόνες» και «να διαταράξουν τη δημόσια τάξη».

Το οικογενειακά διοικούμενο Ίδρυμα Narges ανέφερε ότι η Μοχαμαντί τηλεφώνησε στην οικογένειά της αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί είπε στην κλήση ότι η ένταση των χτυπημάτων ήταν τόσο μεγάλη, δυνατή και επαναλαμβανόμενη, ώστε μεταφέρθηκε δύο φορές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου… Η σωματική της κατάσταση τη στιγμή της κλήσης δεν ήταν καλή και έδειχνε αδιάθετη», ανέφερε το ίδρυμα σε ανάρτησή του στο X.

Η Μοχαμαντί είχε αποφυλακιστεί τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, μετά την αναστολή της ποινής της προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία.

Όπως είπε στην οικογένειά της, κατηγορήθηκε για «συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση» και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της από τις δυνάμεις ασφαλείας, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει από τη νομική της ομάδα να καταθέσει επίσημη καταγγελία κατά της υπηρεσίας που τη συνέλαβε και για τον βίαιο τρόπο της σύλληψής της.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ναργκίς Μοχαμαντί: Συνελήφθη στο Ιράν η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2023