Ιπτάμενες Τίγρεις: Οι Αμερικανοί μισθοφόροι που έσωσαν την Κίνα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Φανταστείτε μια δουλειά με αμοιβή έως 16.700 δολάρια τον μήνα, δωρεάν στέγαση, μπόνους για κάθε καταρριφθέν ιαπωνικό αεροπλάνο και 30 μέρες άδεια τον χρόνο.

Αυτή ήταν η συμφωνία που δέχτηκαν εκατοντάδες Αμερικανοί το 1941, για να γίνουν οι «Ιπτάμενες Τίγρεις» — η ομάδα που έγραψε ιστορία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πιλότοι και οι μηχανικοί της American Volunteer Group (AVG), γνωστοί αργότερα ως «Flying Tigers», έβαψαν τα μαχητικά τους με το χαρακτηριστικό στόμα καρχαρία, ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται ακόμη σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη. Η φήμη τους εκτοξεύτηκε όταν κατάφεραν να καταρρίψουν σχεδόν 500 ιαπωνικά αεροπλάνα χάνοντας μόλις 73 δικά τους.

Η ομάδα δημιουργήθηκε από τον Κλερ Σενώ, έναν απόστρατο αξιωματικό των ΗΠΑ, κατόπιν εντολής του Κινέζου ηγέτη Τσανγκ Κάι Σεκ. Με γενναίες αμοιβές, στρατολόγησε πιλότους που αναζητούσαν είτε περιπέτεια είτε απελπισμένα χρήματα. Παρά την ανομοιογένειά τους, η σκληρή εκπαίδευση τούς μετέτρεψε σε επίλεκτη δύναμη.

Η πρώτη τους μεγάλη δοκιμασία ήρθε στην Ρανγκούν της Βιρμανίας. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι «Ιπτάμενες Τίγρεις» έριξαν δεκάδες ιαπωνικά αεροσκάφη, κερδίζοντας τον θαυμασμό της διεθνούς κοινότητας και προσφέροντας κρίσιμο χρόνο στους συμμάχους. Οι Αμερικανοί εκείνη την εποχή αναζητούσαν ήρωες, ειδικά μετά το σοκ του Περλ Χάρμπορ — και οι Flying Tigers έγιναν ακριβώς αυτό.

Παρά τις εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας σήμερα, η μνήμη των «Ιπτάμενων Τίγρεων» παραμένει ζωντανή στην Κίνα. Μουσεία, μνημεία και ακόμη και κινηματογραφικές παραγωγές κρατούν ζωντανό τον θρύλο τους. Για τους Κινέζους, οι Αμερικανοί αυτοί μισθοφόροι δεν ήταν απλώς πιλότοι — ήταν οι σωτήρες τους.

Όπως έγραψε και ο ίδιος ο Σενώ στα απομνημονεύματά του: «Ελπίζω το σύμβολο της Ιπτάμενης Τίγρης να μείνει ζωντανό όσο χρειάζεται, ως σημάδι συνεργασίας δύο λαών στον πόλεμο και στην ειρήνη.»

Με πληροφορίες από CNN