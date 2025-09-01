ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιπτάμενες Τίγρεις: Οι Αμερικανοί μισθοφόροι που έσωσαν την Κίνα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Με μισθούς-χρυσάφι και μπόνους για κάθε εχθρικό αεροπλάνο, οι Flying Tigers έγραψαν ιστορία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιπτάμενες Τίγρεις: Οι Αμερικανοί μισθοφόροι που έσωσαν την Κίνα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Facebook Twitter
0

Φανταστείτε μια δουλειά με αμοιβή έως 16.700 δολάρια τον μήνα, δωρεάν στέγαση, μπόνους για κάθε καταρριφθέν ιαπωνικό αεροπλάνο και 30 μέρες άδεια τον χρόνο.

Αυτή ήταν η συμφωνία που δέχτηκαν εκατοντάδες Αμερικανοί το 1941, για να γίνουν οι «Ιπτάμενες Τίγρεις» — η ομάδα που έγραψε ιστορία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πιλότοι και οι μηχανικοί της American Volunteer Group (AVG), γνωστοί αργότερα ως «Flying Tigers», έβαψαν τα μαχητικά τους με το χαρακτηριστικό στόμα καρχαρία, ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται ακόμη σε αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη. Η φήμη τους εκτοξεύτηκε όταν κατάφεραν να καταρρίψουν σχεδόν 500 ιαπωνικά αεροπλάνα χάνοντας μόλις 73 δικά τους.

Η ομάδα δημιουργήθηκε από τον Κλερ Σενώ, έναν απόστρατο αξιωματικό των ΗΠΑ, κατόπιν εντολής του Κινέζου ηγέτη Τσανγκ Κάι Σεκ. Με γενναίες αμοιβές, στρατολόγησε πιλότους που αναζητούσαν είτε περιπέτεια είτε απελπισμένα χρήματα. Παρά την ανομοιογένειά τους, η σκληρή εκπαίδευση τούς μετέτρεψε σε επίλεκτη δύναμη.

Η πρώτη τους μεγάλη δοκιμασία ήρθε στην Ρανγκούν της Βιρμανίας. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι «Ιπτάμενες Τίγρεις» έριξαν δεκάδες ιαπωνικά αεροσκάφη, κερδίζοντας τον θαυμασμό της διεθνούς κοινότητας και προσφέροντας κρίσιμο χρόνο στους συμμάχους. Οι Αμερικανοί εκείνη την εποχή αναζητούσαν ήρωες, ειδικά μετά το σοκ του Περλ Χάρμπορ — και οι Flying Tigers έγιναν ακριβώς αυτό.

Παρά τις εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας σήμερα, η μνήμη των «Ιπτάμενων Τίγρεων» παραμένει ζωντανή στην Κίνα. Μουσεία, μνημεία και ακόμη και κινηματογραφικές παραγωγές κρατούν ζωντανό τον θρύλο τους. Για τους Κινέζους, οι Αμερικανοί αυτοί μισθοφόροι δεν ήταν απλώς πιλότοι — ήταν οι σωτήρες τους.

Όπως έγραψε και ο ίδιος ο Σενώ στα απομνημονεύματά του: «Ελπίζω το σύμβολο της Ιπτάμενης Τίγρης να μείνει ζωντανό όσο χρειάζεται, ως σημάδι συνεργασίας δύο λαών στον πόλεμο και στην ειρήνη.»

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Διεθνή / Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό
LIFO NEWSROOM
kamila-sexoualiki epithesi

Διεθνή / Όταν η βασίλισσα Καμίλα αντιμετώπισε σεξουαλική επίθεση ως μαθήτρια: «Τον χτύπησα με το παπούτσι στο ευαίσθητο σημείο»

Στο βιβλίο "Power and the Palace" αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Διεθνή / Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς
LIFO NEWSROOM
Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / «ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την αμερικανική προσπάθεια και επιχειρούν παρασκηνιακά να αναιρέσουν την όποια πρόοδο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
LIFO NEWSROOM
Οι εκδόσεις που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Διεθνή / Τα περιοδικά που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Η αντι-DEI εκστρατεία στις ΗΠΑ και οι διαφημιστές που αποφεύγουν να συνεργαστούν με τα έντυπα που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες
LIFO NEWSROOM
 
 