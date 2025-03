Τουλάχιστον 17 νεκροί από ανεμοστρόβιλους που σαρώνουν τις ΗΠΑ

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις κεντρικές και νότιες περιοχές των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης του Μιζούρι, όπου καταγράφηκαν 11 θάνατοι, προειδοποίησε για συνέχιση της κακοκαιρίας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου για επιπλέον ανεμοστρόβιλους, το Σάββατο. Η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας ανέφερε εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 316.000 πελάτες είναι χωρίς ρεύμα.

«Η περιπολία και οι τοπικές υπηρεσίες εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να εκτιμήσουν τις ζημιές», ανέφερε η περιπολία της πολιτείας του Μιζούρι σε ανακοίνωσή της στο X. Οι καταστροφικές καταιγίδες έπληξαν επίσης το Τέξας και την Οκλαχόμα.

Τουλάχιστον τρεις θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στο Αρκάνσας και 29 άνθρωποι αναφέρθηκαν τραυματισμένοι σε οκτώ κομητείες του σε σχέση με ένα σύστημα καταιγίδων που πέρασε από την πολιτεία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Αμαρίλο του Τέξας ως αποτέλεσμα των καταιγίδων. Υπολογίζεται ότι 138 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους έχουν εκδοθεί σε τμήματα του Ιλινόις, του Μιζούρι, του Αρκάνσας, του Μισισιπή, της Ιντιάνα και του Κεντάκι.

Villa Ridge, Missouri, a tornado caused significant damage, with a loud roar and numerous power flashes. Several semi-trucks were flipped, and various structures were damaged. #MOwx pic.twitter.com/lwt4JzsXcm

Ladies and gentleman. I usually don’t ask for stuff like this because I never thought that it would happen to my own state. Please keep everyone in Rolla, Missouri in your thoughts and prayers. 4 tornadoes hit last night causing a lot of damage. pic.twitter.com/1WxfUpwYfV