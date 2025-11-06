ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ: Στους 12 οι νεκροί - Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση

Οι αρχές συνεχίζουν στην αναζήτηση αγνοουμένων μετά τη συντριβή αεροπλάνου της εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics, UPS (United Parcel Service)

Συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ: Στους 12 οι νεκροί - Κινητήρας αποκολλήθηκε πριν από την απογείωση Facebook Twitter
Πλάνα του CNN από τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στις ΗΠΑ
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή αεροσκάφους τύπου McDonnell Douglas MD-11, το οποίο κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση στη Λούιβιλ του Κεντάκι.

Πρόκειται για φορτηγό αεροπλάνο της εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics, UPS (United Parcel Service). 

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), με το αεροσκάφος να έχει προορισμό τη Χαβάη. Κατά την απογείωση, ο αριστερός κινητήρας αποκολλήθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος έπεσε λίγα χιλιόμετρα μακριά, επάνω κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Οι αρχές συνεχίζουν στην αναζήτηση αγνοουμένων.

Σε βίντεο που πρόβαλε το τοπικό δίκτυο WLKY, φαίνεται ο κινητήρας να τυλίγεται στις φλόγες ενώ το αεροσκάφος επιταχύνει, λίγο πριν σημειωθεί έκρηξη. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, κοντά σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, μόλις πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και πολύ κοντά σε εργοστάσιο της Ford όπου εργάζονται περίπου 3.000 άνθρωποι. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 144.000 λίτρα καυσίμου.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ενημέρωσε μέσω X,ότι: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι την είδηση πως ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 12 και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται».

Η UPS Airlines, η αεροπορική θυγατρική του ομίλου μεταφορών με έδρα τη Λούιβιλ, ανέστειλε όλες τις πτήσεις της από την πόλη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους αποτελούνταν από τρία άτομα.

Το δυστύχημα συνέβη σε μια περίοδο που ο αμερικανικός κλάδος των αερομεταφορών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης στην Ουάσιγκτον. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται απλήρωτοι από την 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τα δρομολόγιά τους, ώστε να μειωθεί η πίεση στο ήδη αποδυναμωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το προηγούμενο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί στις 29 Ιανουαρίου, όταν επιβατικό αεροπλάνο συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

Διεθνή / Κλαούντια Σέινμπαουμ: Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άνδρα που την παρενόχλησε σε δημόσια εμφάνισή της

«Aν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες Μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα γίνει με όλες τις άλλες;», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού
LIFO NEWSROOM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΦΡΑΝΚΟ

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας εξομολογείται «βαθύ σεβασμό» για τον Φράνκο

Στα απομνημονεύματά του, ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας κατηγορεί επίσης τον γιο του, βασιλιά Φελίπε, για εγκατάλειψη - «Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν έχει σύνταξη, μετά από σαράντα χρόνια υπηρεσίας» γράφει
LIFO NEWSROOM
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΑΜΑΣ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα
LIFO NEWSROOM
Ζόραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχός της, νικώντας τον πρώην κυβερνήτη της και φέρνοντας μια σαρωτική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των Δημοκρατικών
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚ ΛΑΜΑΡ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Η επικράτησή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
LIFO NEWSROOM
 
 