Συντριβή αεροσκάφους στις ΗΠΑ: Στους 12 οι νεκροί - Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση

Οι αρχές συνεχίζουν στην αναζήτηση αγνοουμένων μετά τη συντριβή αεροπλάνου της εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics, UPS (United Parcel Service)

Πλάνα του CNN από τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στις ΗΠΑ

Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή αεροσκάφους τύπου McDonnell Douglas MD-11, το οποίο κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση στη Λούιβιλ του Κεντάκι.

Πρόκειται για φορτηγό αεροπλάνο της εταιρείας ταχυμεταφορών και logistics, UPS (United Parcel Service).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), με το αεροσκάφος να έχει προορισμό τη Χαβάη. Κατά την απογείωση, ο αριστερός κινητήρας αποκολλήθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου. Το αεροσκάφος έπεσε λίγα χιλιόμετρα μακριά, επάνω κτίρια και προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Οι αρχές συνεχίζουν στην αναζήτηση αγνοουμένων.

Σε βίντεο που πρόβαλε το τοπικό δίκτυο WLKY, φαίνεται ο κινητήρας να τυλίγεται στις φλόγες ενώ το αεροσκάφος επιταχύνει, λίγο πριν σημειωθεί έκρηξη. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση εκατοντάδων μέτρων, κοντά σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης, δημιουργώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, μόλις πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και πολύ κοντά σε εργοστάσιο της Ford όπου εργάζονται περίπου 3.000 άνθρωποι. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος μετέφερε περίπου 144.000 λίτρα καυσίμου.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, ενημέρωσε μέσω X,ότι: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι την είδηση πως ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 12 και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται».

Η UPS Airlines, η αεροπορική θυγατρική του ομίλου μεταφορών με έδρα τη Λούιβιλ, ανέστειλε όλες τις πτήσεις της από την πόλη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους αποτελούνταν από τρία άτομα.

Το δυστύχημα συνέβη σε μια περίοδο που ο αμερικανικός κλάδος των αερομεταφορών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης στην Ουάσιγκτον. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται απλήρωτοι από την 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τα δρομολόγιά τους, ώστε να μειωθεί η πίεση στο ήδη αποδυναμωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το προηγούμενο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί στις 29 Ιανουαρίου, όταν επιβατικό αεροπλάνο συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.