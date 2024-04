ΗΠΑ: Πρώτη φορά δικαστήριο καταδικάζει γονείς δραστη για μαζικές δολοφονίες σε σχολείο

Σε κάθειρξη 10-15 ετών καταδικάστηκαν οι γονείς του 15χρονου Ίθαν Κράμπλεϊ που σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, το 2021.

Η μητέρα και ο πατέρας του εφήβου που πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του στο Μίσιγκαν καταδικάστηκαν σήμερα, αφού οι ένορκοι τους έκριναν ένοχους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε μια από τις σπάνιες φορές που γονείς κρίνονται ποινικά υπεύθυνοι για μακελειό σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Τζένιφερ και ο Τζέιμς Κράμπλεϊ, οι γονείς του Ίθαν Κράμπλεϊ, άκουσαν την ετυμηγορία του δικαστηρίου αφού προηγουμένως πολλοί γονείς των θυμάτων έκαναν μια τελευταία, συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση μέσα στη δικαστική αίθουσα του Πόντιακ, στην κομητεία Όουκλαντ.

«Δεν σκότωσε μόνο ο γιος σας την κόρη μου αλλά και εσείς», είπε κλαίγοντας η Νικόλ Μποσολέιγ, η μητέρα της Μάντισον Μπάλντγουιν, 17 ετών. Ο Τζέιμς Κράμπλεϊ την άκουγε απαθής ενώ η σύζυγός του είχε σκύψει το κεφάλι.

Ο Ίθαν Κράμπλεϊ ήταν 15 ετών όταν σκόρπισε τον θάνατο στο Λύκειο Όξφορντ, το 2021. Την επόμενη χρονιά δήλωσε ένοχος για τέσσερις δολοφονίες και άλλα αδικήματα και τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής της ποινής.

Μιλώντας στο δικαστήριο προτού απαγγελθεί η ποινή της, η 46χρονη Τζένιφερ Κράμπλεϊ εξέφρασε «τη βαθύτατη θλίψη της» και είπε ότι δεν είχε ούτε καν μια αμυδρή ιδέα ότι ο γιος της ήταν ικανός να σκοτώσει άνθρωπο. «Ο σύζυγός μου και εγώ λέγαμε ότι έχουμε το τέλειο παιδί. Πραγματικά το πίστευα. Δεν είχα λόγο να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν κάτι που μπορούσα να προβλέψω. Αν υπάρχει κάτι που ο κόσμος μπορεί να μάθει από αυτό, είναι μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εσάς. Θα βρίσκομαι στη δική μου εσωτερική φυλακή για την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε, κατονομάζοντας πολλές φορές τα θύματα του γιου της. Απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ο 47χρονος σύζυγός της ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε ο γιος του.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στο ζεύγος «αντικατοπτρίζουν τις επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει μια επικείμενη καταστροφή», δήλωσε η δικαστής Σέριλ Μάθιους. Οι εισαγγελείς δήλωσαν στις δίκες και των δύο γονέων του ότι ευθύνονται για εγκληματική αμέλεια επειδή έδωσαν στον γιο τους ένα όπλο ως δώρο Χριστουγέννων και αγνόησαν τις ενδείξεις ότι η ψυχική του υγεία είχε επιδεινωθεί και ότι ήταν δυνητικά βίαιος.

