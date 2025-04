ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα - Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μετά από πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Τουλάχιστον έξι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και ένα άτομο έπεσε νεκρό, μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στην πανεπιστημιούπολη του FSU στη Φλόριντα. Μάλιστα, ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται φοιτητές να τρέχουν, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό, οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

«Είναι κρίμα, είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για το περιστατικό.

Τέλος, οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

