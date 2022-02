Ένας μαθητής γυμνασίου έπεσε νεκρός και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές, μετά τους πυροβολισμούς έξω από σχολείο, σε προάστιο της Μινεάπολης.



Όπως ανέφερε η Αστυνομία, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην είσοδο του South Education Center στο Ρίτσφιλντ, ένα σχολείο με περίπου 200 ΑμεΑ, προνηπιακής ηλικίας έως και 21 χρόνων.



Προσώρας, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών ή αν τα πυρά τους στόχευαν τους μαθητές.

