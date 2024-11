ΗΠΑ: Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες

Με ταχύτητα εξαπλώνεται, λόγω των ισχυρών ανέμων, η φωτιά βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, καταστρέφοντας σπίτια κι αγροτικές καλλιέργειες.

Οι φλόγες έφτασναν στις πύλες ακριβών συνοικιών, καθώς αποδεικνύεται ότι η περίοδος των πυρκαγιών στην Καλιφόρνια δεν τέλειωσε.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ειδικά βόρεια της πόλης Καμαρίλο, περίπου εξήντα χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και πολλά κτίρια απειλούνταν από τις φλόγες.

Multiple Wildfires burning in LA area.

Ventura County fires 🔥 9K acres burning within 4 1/2 hrs



Malibu 50 mph gust winds burning multiple homes. Pacific Coast Hwy closed both directions.



Fires 🔥 reaching all way to the Pacific Ocean #WatchTheWeather pic.twitter.com/EJlLUBvci3 — Valerie Muhammad (@w1seone25) November 7, 2024

Οι λόφοι που επιβλέπουν την πόλη Καμαρίλο (70.000 κάτοικοι) είχαν καλυφθεί από πυκνό νέφος καπνού και άνεμοι ταχύτητας ως και 130 χιλιομέτρων ανά ώρα αναμενόταν να συνεχίσουν να πνέουν ως το τέλος της ημέρας, περιπλέκοντας το έργο των πυροσβεστών, καθώς εξαιτίας τους δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα.

#MountainFire UPDATE:

The fire has crossed Highway 118 and is now impacting the Camarillo Heights area. Evacuation orders are in effect, and we urge residents to follow these orders for their safety. Several individuals have been injured and transported to local hospitals.… pic.twitter.com/rWpKIdDfpe — VCFD PIO (@VCFD_PIO) November 6, 2024

Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί και είχε ήδη εξαπλωθεί σε 36.000 στρέμματα νωρίς το απόγευμα. Πολλές κατοικίες, ανάμεσά τους πολυτελή οικήματα, καθώς και αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πάνω από 21.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα, καθώς στην Καλιφόρνια οι αρχές είναι γενικά συνηθισμένο να διακόπτουν την παροχή για να αποφευχθεί το ξέσπασμα νέων εστιών φωτιάς εξαιτίας σφοδρών ανέμων και της υψηλής τάσης στο δίκτυο.

I was able to catch a glimpse of the “Mountain Fire” during my flight from Burbank to Sacramento this afternoon.



The fire has burned more than 10,000 acres in the hills above of the Ventura County community of Moorpark northwest of Los Angeles. Stay with @KTLA for complete… pic.twitter.com/nYjCaMo8Me — Eytan Wallace (@EytanWallace) November 6, 2024

«Η κατάσταση είναι φοβερή», είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό εργαζόμενη σε εκτροφείο αλόγων. «Προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε όλα», πρόσθεσε, με φόντο πλάνα στα οποία ζώα είχαν οδηγηθεί σε ρυμουλκό για να μεταφερθούν αλλού.

Η Γκέιλ Λιάκο δήλωσε πως αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της πολύ γρήγορα αυτό που έμοιαζε να είναι «φυσιολογικό πρωί», ενώ η Αμερική ξυπνούσε με εκλεγμένο πρόεδρο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ξάφνου τα έπιπλα κήπου μας καλύφθηκαν από καπνιά (...)καπνός εισέβαλε στον δρόμο (...) ήταν πολύ σουρεαλιστικό. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις μαζί σου αυτές τις στιγμές απόλυτου πανικού».

Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, εκδηλώθηκε άλλη πυρκαγιά, στα περίχωρα του Μάλιμπου, απειλώντας πολυτελείς ιδιοκτησίες σπαρμένες κατά μήκος της ακτής.

Έπειτα από δυο βροχερούς χειμώνες που της προσέφεραν ανάσα, η Καλιφόρνια έζησε φέτος εξαιρετικά σφοδρή περίοδο πυρκαγιών. Η «Golden State» υπέφερε από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με την τέταρτη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της.

