ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία

Πώς θα αλλάξει το πεδίο πολέμου η χρήση Storm Shadows από την Ουκρανία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκτόξευση πυραύλου στην Ουκρανία / EPA
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ «άναψε το πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους στο Κίεβο, για να πλήξει έτσι στόχους εντός της Ρωσίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως μ' αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, θα αυξηθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο, για να κάτσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow, βρετανικής προέλευσης, την Τρίτη για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, το οποίο παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Κιέβου. Χαρακτήρισε την επίθεση «επιτυχημένο χτύπημα» που διαπέρασε τη ρωσική αεράμυνα.

ΗΠΑ: Πώς ερμηνεύεται η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ

Η αιφνιδιαστική κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει ανάλογους πυραύλους στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη μεταφορά της εξουσίας -για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων- από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ στον κορυφαίο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η μετατόπιση συνέπεσε με πίεση -στις αρχές Οκτωβρίου- που άσκησε ο Τραμπ στο Κρεμλίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβε την πιθανότητα να εγκρίνει την αποστολή στο Κίεβο πυραύλων Tomahawk αμερικανικής κατασκευής, οι οποίοι έχουν βεληνεκές άνω των 1.600 χιλιομέτρων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, έκτοτε, έχει αποσύρει την πρότασή του.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από την Ουκρανία να διεξάγει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας το Storm Shadow, το οποίο εκτοξεύεται από ουκρανικά αεροσκάφη και μπορεί να ταξιδέψει πάνω από 289 χιλιόμετρα. Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση του Storm Shadow από την Ουκρανία επειδή οι πύραυλοι χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

ΗΠΑ: Τι δήλωσε ο Λευκός Οίκος

Σε ανακοίνωσή του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Πρόκειται για έναν πόλεμο που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν Πρόεδρος, κάτι που ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχτηκε, και ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο Πρόεδρος διαπραγματεύτηκε επίσης μια ιστορική συμφωνία που επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής».

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η ανανεωμένη χρήση των Storm Shadows από την Ουκρανία δεν αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια από τους αμερικανικούς Tomahawks και έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία στο παρελθόν. Αλλά οι πύραυλοι επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Η Ρωσία χτύπησε νηπιαγωγείο στο Κίεβο με πυραύλους και drone: Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά

Διεθνή / Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drone - Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά από πλήγμα σε νηπιαγωγείο

Οι νέες ρωσικές επιθέσεις με drone και βαλλιστικούς πυραύλους έχουν σκοτώσει επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ενώ η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπλοκάρεται
LIFO NEWSROOM

