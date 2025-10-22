Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους και drone - Έξι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά από πλήγμα σε νηπιαγωγείο

Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με στόχους τόσο κατοικημένες περιοχές όσο και υποδομές ενέργειας, έρχονται να αναδείξουν ξανά την επικράτηση της στρατιωτικής έντασης αλλά και τις προκλήσεις στη διπλωματική διαδικασία. Η κατάσταση εξελίσσεται, καθώς στο υπόβαθρο διατηρείται η ομίχλη στη σχέση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν από τη στιγμή που οι συζητήσεις για μία σύνοδο «πάγωσαν», ή τουλάχιστον αυτή αναβλήθηκε, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού.

Τα πλήγματα με drone και βαλλιστικούς πυραύλους, όπου η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν 405 drone και 28 πύραυλοι, 15 από αυτούς βαλλιστικοί, είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά νεκρούς και 27 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και παιδιά. Η πόλη Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ουκρανία, και η πρωτεύουσα Κίεβο επλήγησαν σφοδρά.

Ουκρανία: Η κατάσταση στο πεδίο και οι ανθρωπιστικές συνέπειες

Στο χωριό Pohreby, βόρεια του Κιέβου, μια γυναίκα, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα κορίτσι 12 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το σπίτι τους τυλίχθκε στις φλόγες μετά από χτύπημα. Στο Χάρκοβο, ένα νηπιαγωγείο δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα ένα 40χρονο άνδρα να χάσει τη ζωή του και επτά ακόμη να τραυματιστούν, ανάμεσα στους τραυματίες και παιδιά. Οι εικόνες από τα συντρίμμια, τη φωτιά σε πολυκατοικίες και των εκκενώσεων δεκάδων πολιτών καταδεικνύουν το ανθρωπιστικό κόστος.

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν σε κατοικημένες περιοχές. Στόχος έγιναν και υποδομές ενέργειας, η διακοπή ρεύματος και η έλλειψη νερού σημειώνονται ως άμεσες συνέπειες του πλήγματος. Η βουλευτής Inna Sovsun χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις ως καθαρό «χτύπημα στην παροχή ρεύματος», επηρεάζοντας καθημερινές ανάγκες για πολλούς ανθρώπους στην πρωτεύουσα.

Η απάντηση της ουκρανικής πλευράς ήρθε μέσα από την ανακοίνωση επίθεσης σε ρωσικό χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, με τη χρήση βρετανικών πυραύλων Storm Shadow, μια ενέργεια που η Ουκρανία χαρακτηρίζει «επιτυχημένο χτύπημα» κατά της παραγωγής εκρηκτικών από τη ρωσική πλευρά.

Ουκρανία: Διπλωματική κρίση και η αναμονή της συνόδου

Παρά το κλίμα έντασης στο πεδίο, η επικοινωνία μεταξύ των ηγετών δεν έχει παύσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προγραμματισμένη σύνοδος με τον Ρώσο πρόεδρο δεν θα γίνει προς το παρόν, καθώς δεν θέλησε να συμμετάσχει σε «χαμένη» συνάντηση. Η ρωσική πλευρά, μέσω του εκπροσώπου Ντμίτρι Πέσκοφ, υποστήριξε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία, καταδεικνύοντας ότι η σύνοδος παραμένει «αμοιβαία επιθυμία των δύο προέδρων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η σύνοδος «πάγωσε» εξαιτίας της καθυστέρησης της χορήγησης μακράς εμβέλειας πυραύλων από τις ΗΠΑ, και πως η Ρωσία, μόλις αντιλήφθηκε ότι το θέμα των πυραύλων απομακρύνθηκε, έχασε το ενδιαφέρον της για διπλωματία. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει πώς η στρατιωτική ισχύς και η διπλωματική πίεση αλληλεπιδρούν στενά στη σύγκρουση.

Η αναβολή της συνόδου έρχεται σε μια στιγμή που η σύγκρουση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την Μόσχα να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός στα υπάρχοντα μέτωπα, μια απόρριψη που υπογραμμίζει τον βαθύ διπλωματικό αδιέξοδο.

Η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει κρίσιμη: τα πλήγματα κατά αμάχων, ο αριθμός των τραυματιών και νεκρών, οι καταστροφές υποδομών και η συνεχιζόμενη αμφιθυμία γύρω από τη διπλωματία δημιουργούν ένα καυτό μέτωπο, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η αποτυχία επίτευξης άμεσης διπλωματικής λύσης σε συνδυασμό με την ένταση στο πεδίο υπογραμμίζει ότι η σύγκρουση δεν επιλύεται απλώς με ανακοινώσεις αλλά με συνδυασμό στρατιωτικών, διπλωματικών και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.

Καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί, η ουκρανική κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες για παροχή αμυντικής υποστήριξης και προστασίας των αμάχων, ενώ η ρωσική πλευρά αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, αλλά χωρίς σημάδια άμεσης υποχώρησης.

Με τη σύνοδο μεταξύ Trump και Putin να μένει σε εκκρεμότητα, και με τη σύγκρουση να επεκτείνεται πέραν των πεδίων των μαχών, η πολυεπίπεδη κρίση στην Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της διεθνούς ασφάλειας σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC, Wall Street Journal