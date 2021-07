Μια πόλη στην πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ προέτρεψε τους κατοίκους της να μην απελευθερώσουν τα χρυσόψαρά τους στη φύση, καθώς οι αρχές βρήκαν πολλά τεράστια χρυσόψαρα σε μια κοντινή λίμνη.

Τα χρυσόψαρα μπορούν να επιβιώσουν στην άγρια ​​φύση και να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στο οικοσύστημα. Κάτοικοι του Μπέρνσβιλ μοιράστηκαν εικόνες από τα τεράστια χρυσόψαρα που βρέθηκαν στη λίμνη Κέλερ.

«Μην απελευθερώνετε το χρυσόψαρο σας σε λίμνες» ανέφερε η τοπική διοίκηση στοTwitter.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2