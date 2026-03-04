ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας στη Σρι Λάνκα

Σχεδόν 140 αγνοούμενοι - Εντοπίστηκαν πτώματα να επιπλέουν στο σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο

The LiFO team
The LiFO team
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς μετά τη βύθιση της ιρανικής φραγάτας ανοικτά της Σρι Λάνκα Facebook Twitter
Φωτ. της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena / Χ
0

Η ιρανική φρεγάτα IRIS Dena, βυθίστηκε σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής από το ναυάγιο του ιρανικού πλοίου με πλήρωμα 180 ατόμων, έχουν διασωθεί περίπου 30 άτομα και συνεχίζεται η αναζήτηση τυχόν άλλων επιζώντων.

Η αιτία της βύθισης παραμένει άγνωστη, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η IRIS Dena είχε δεχτεί επιθέσεις και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, στοχεύοντας τις στρατιωτικές και ασφαλείας υποδομές της χώρας.

Η Iris Dena, βασικό αντιτορπιλικό του Ιράν, έπλεε εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα όταν έστειλε σήμα κινδύνου στις 5:08 π.μ. τοπική ώρα, όπως ενημέρωσε το κοινοβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίθα Χεράθ.

Η Σρι Λάνκα ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας πλοία του ναυτικού και δυνάμεις της αεροπορίας προς το πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι αξιωματικοί του ναυτικού διέσωσαν 32 ναύτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καραπίτια στην παράκτια πόλη Γκαλέ, σύμφωνα με τον Χεράθ.

Συνεχίζεται η έρευνα για τον υπόλοιπο αριθμό του πληρώματος. Ο εκπρόσωπος του ναυτικού, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν πτώματα να επιπλέουν στο σημείο όπου το πλοίο βυθίστηκε.

«Δεν έχουμε δει το πλοίο, αλλά παρατηρήσαμε πετρελαιοκηλίδες και σωστικά μέσα», δήλωσε ο Καπ. Μπουντίκα Σαμπάθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη εκτός των χωρικών υδάτων της Σρι Λάνκα, η χώρα αντέδρασε σύμφωνα με τη δέσμευσή της σε διεθνείς συνθήκες ναυτικής έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από NYT

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν με τον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Διεθνή / «Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο
THE LIFO TEAM
Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιό, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Μετά από δύο δεκαετίες, η παραδοσιακή συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να καταρρέει με τους Αμερικανούς να είναι πιο διχασμένοι και επιφυλακτικοί από πριν
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
 
 