Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

«Η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις», αναφέρει η ανακοίνωση

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Δήλωση εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ, σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ.

Στη δήλωσή της, η Κομισιόν τονίζει ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία». Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις».

Τέλος, γνωστοποιείται ότι οι δύο πλευρές είχαν χθες επικοινωνία σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ του Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουρντ Λούτνικ.

Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί πλήρη διαύγεια σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τον νόμο για τις διεθνείς έκτακτες οικονομικές εξουσίες.

Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη «δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς» διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές και ορίζεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ του Αυγούστου 2025.

Η Επιτροπή θα μεριμνά πάντα για την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ. Οι εταιρείες και οι εξαγωγείς της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου.

Η συμφωνία είναι συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος ΗΠΑ, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις.

Ειδικότερα, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις των δασμών πέραν του σαφούς και συνολικού ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Οι δασμοί είναι φόροι που αυξάνουν το κόστος τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, όπως επιβεβαιώνουν σαφώς πρόσφατες μελέτες.

Όταν εφαρμόζονται με απρόβλεπτο τρόπο, οι δασμοί είναι εγγενώς αποσταθεροποιητικοί, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στις παγκόσμιες αγορές και δημιουργούν περαιτέρω αβεβαιότητα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς συνομίλησε με τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ και τον υπουργό Εμπορίου Χάουρντ Λούτνικ.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μείωση των δασμών, όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση. Προτεραιότητα της ΕΕ είναι η διατήρηση ενός σταθερού και προβλέψιμου διατλαντικού εμπορικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως παγκόσμιος πυλώνας για το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες.

Η ΕΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο των ολοκληρωμένων και φιλόδοξων εμπορικών συμφωνιών «μηδενικών δασμών» σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του ανοικτού, βασισμένου σε κανόνες εμπορικού συστήματος».

