ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου που «άλλαξε τη Μέση Ανατολή»

ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο επιθέσεων μια εβδομάδα πριν από το Σάββατο αλλά αναβλήθηκε

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΡΑΜΠ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. Axios
0

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και «άλλαξε τη Μέση Ανατολή» αναφέρεται, σε δημοσίευμά του, το Axios.

Όπως αναφέρει, την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ «με μια εκπληκτική πληροφορία», ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ήταν έτοιμοι να συναντηθούν σε ένα μέρος στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί.

Θα μπορούσαν όλοι να σκοτωθούν σε μια μόνο καταστροφική αεροπορική επιδρομή, δήλωσε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου που «άλλαξε τη Μέση Ανατολή»

Η τηλεφωνική συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου- που πραγματοποιήθηκε από την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα- ήταν μια καθοριστική στιγμή που έθεσε σε κίνηση τον πόλεμο στο Ιράν.

Απαντάει επίσης, στο ερώτημα που νομοθέτες, σκεπτικιστές της MAGA και παγκόσμιοι ηγέτες έχουν όλοι θέσει από το Σάββατο: Γιατί τώρα; Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός κύκλος του αποτελούσαν «στόχους ευκαιρίας που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να αγνοήσουν».

Ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει την προθυμία του να χτυπήσει το Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. «Αυτό που δεν είχε αποφασίσει, ήταν το πότε: μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου».

«Η τηλεφωνική επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου ήταν το αποκορύφωμα μηνών εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές τους δύο μήνες πριν τον πόλεμο», σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο επιθέσεων μια εβδομάδα πριν από το Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε για λόγους πληροφοριών και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοκαιρίας, όπως μεταδίδει το Axios.

Και συνεχίζει: «Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν καθώς ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι σκεφτόταν να προχωρήσει».

Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μαζί και έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», ανέφερε μια πηγή.

Την ίδια μέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και εξέδωσαν μια ξεκάθαρη ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

«Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε με τη διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι τύποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της κλήσης κατά την οποία ενημερώθηκε ο Τραμπ.

Το Axios καταλήγει: «Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: Οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία είχε ''πεθάνει''. Την Παρασκευή, έδωσε την τελική εντολή. Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει».

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει υποστήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει ποιοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημερινή αδυναμία της Τεχεράνης
THE LIFO TEAM
Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν: Είναι διαφορετικός αυτή τη φορά;

Οπτική Γωνία / Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν: Είναι διαφορετικός αυτή τη φορά;

Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και που φαίνεται ότι έχει ακόμα πολύ μέλλον έχει κάποια γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες συγκριτικά με τις προηγούμενες συρράξεις στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Ποια είναι αυτά;
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιό, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Μετά από δύο δεκαετίες, η παραδοσιακή συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να καταρρέει με τους Αμερικανούς να είναι πιο διχασμένοι και επιφυλακτικοί από πριν
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Το Ιράν κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διορίσει άμεσα νέο ηγέτη

Βρέθηκαν σοροί μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «ελέγχουν» τα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
 
 