Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν: Το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου που «άλλαξε τη Μέση Ανατολή»

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και «άλλαξε τη Μέση Ανατολή» αναφέρεται, σε δημοσίευμά του, το Axios.

Όπως αναφέρει, την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ «με μια εκπληκτική πληροφορία», ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ήταν έτοιμοι να συναντηθούν σε ένα μέρος στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί.

Θα μπορούσαν όλοι να σκοτωθούν σε μια μόνο καταστροφική αεροπορική επιδρομή, δήλωσε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου που «άλλαξε τη Μέση Ανατολή»

Η τηλεφωνική συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου- που πραγματοποιήθηκε από την Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου και δεν είχε αναφερθεί μέχρι τώρα- ήταν μια καθοριστική στιγμή που έθεσε σε κίνηση τον πόλεμο στο Ιράν.

Απαντάει επίσης, στο ερώτημα που νομοθέτες, σκεπτικιστές της MAGA και παγκόσμιοι ηγέτες έχουν όλοι θέσει από το Σάββατο: Γιατί τώρα; Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός κύκλος του αποτελούσαν «στόχους ευκαιρίας που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να αγνοήσουν».

Ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει την προθυμία του να χτυπήσει το Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. «Αυτό που δεν είχε αποφασίσει, ήταν το πότε: μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου».

«Η τηλεφωνική επικοινωνία της 23ης Φεβρουαρίου ήταν το αποκορύφωμα μηνών εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές τους δύο μήνες πριν τον πόλεμο», σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο επιθέσεων μια εβδομάδα πριν από το Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε για λόγους πληροφοριών και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοκαιρίας, όπως μεταδίδει το Axios.

Και συνεχίζει: «Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν καθώς ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι σκεφτόταν να προχωρήσει».

Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μαζί και έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», ανέφερε μια πηγή.

Την ίδια μέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και εξέδωσαν μια ξεκάθαρη ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

«Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε με τη διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι τύποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της κλήσης κατά την οποία ενημερώθηκε ο Τραμπ.

Το Axios καταλήγει: «Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: Οι πληροφορίες ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία είχε ''πεθάνει''. Την Παρασκευή, έδωσε την τελική εντολή. Έντεκα ώρες αργότερα, βόμβες έπεσαν στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε ξεκινήσει».

Με πληροφορίες από Axios

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αλί Χαμενεΐ υπό παρακολούθηση: Οι επί χρόνια παραβιασμένες κάμερες και το σχέδιο Ισραήλ