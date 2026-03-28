ΗΠΑ: Πέντε νεκροί σε σύγκρουση τρένου με όχημα

Από το όχημα μόνο μία γυναίκα επέζησε

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εμπορικό τρένο και όχημα συγκρούστηκαν σε διάβαση, σε αγροτική περιοχή του Μισισιπή, των ΗΠΑ.

Και οι πέντε νεκροί ήταν στο βαν, δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας Στόουν, Γουέιν Φλούρι. Η μόνη επιζήσασα επιβάτης του βαν, μια 23χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας της.

Η σύγκρουση τρένου στις ΗΠΑ

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός σε κανέναν από τους επιβαίνοντες του τρένου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα εμπορικό τρένο Canadian Pacific Kansas City συγκρούστηκε με ένα όχημα σε διάβαση. Το σημείο ήταν κοντά στην πόλη Wiggins, περίπου 72 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Biloxi.

«Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας», δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρεία.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ SOCIAL MEDIA

Διεθνή / Η Αυστρία σχεδιάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 14 ετών

Ο αντικαγκελάριος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, κάνοντας λόγο για εθισμό και προβλήματα υγείας
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΘΥΜΑΤΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ GOOGLE

Διεθνή / Θύματα του Έπσταϊν μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ και την Google για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων

Οι επιζώντες υποστηρίζουν ότι η αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων αποτελεί παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από κέντρα απεξάρτησης στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σοβαρές καταγγελίες σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για τον τρόπο ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων, με αναφορές για στρατολόγηση ευάλωτων ατόμων, αποστολή τους στο μέτωπο χωρίς επαρκή εξοπλισμό και κακοποίηση όσων αρνούνται να πολεμήσουν
THE LIFO TEAM
 
 