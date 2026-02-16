Ελβετία: Στους 5 οι τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό τρένου

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον εκτροχιασμό τρένου του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τρένο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Το ατύχημα έρχεται λίγες μέρες αφότου οι ελβετικές αρχές αύξησαν τον δείκτη κινδύνου χιονοστιβάδας σε υψηλό επίπεδο.

Facebook Twitter Εικόνα από τον σταθμό στο Γκόπενσταϊν, σήμερα, Δευτέρα/Φωτογραφία: EPA

Την περασμένη Τετάρτη, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Δασών, Χιονιού και Τοπίου της Ελβετίας (WSL) ανέβασε την προειδοποίηση στο επίπεδο τέσσερα, το δεύτερο υψηλότερο στην κλίμακα.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η προειδοποίηση παρέμενε σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως δείχνει ο ιστότοπος του οργανισμού.

Με πληροφορίες από AFP, The Independent