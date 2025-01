ΗΠΑ: Πέντε νεκροί από το ψύχος - Πάνω από 2.000 οι ακυρωμένες πτήσεις

Πέντε νεκροί είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ.

Από την κακοκαιρία που πλήττει τις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες, προκλήθηκε ταξιδιωτικό χάος με διακοπές στην κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Επτά πολιτείες των ΗΠΑ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Δυτική Βιρτζίνια, Κάνσας, Μιζούρι, Κεντάκι και Αρκάνσας.

Περισσότερες από 2.300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, με σχεδόν 9.000 καθυστερήσεις να αναφέρθηκαν επίσης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την πολική δίνη παγωμένου αέρα που συνήθως περιβάλλει τον Βόρειο Πόλο. Περίπου 190.000 άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα νωρίς την Τρίτη σε όλες τις πολιτείες στο μονοπάτι της καταιγίδας, σύμφωνα με το Poweroutage.us. Το χιόνι και το χιονόνερο προβλέπεται να συνεχιστούν όλη την ημέρα και σήμερα Τρίτη, σε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών ΗΠΑ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Ο κρύος αέρας της Αρκτικής αναμένεται να διατηρήσει τις συνθήκες παγωμένες σε ένα τμήμα της χώρας για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Στην Ουάσιγκτον - όπου οι νομοθέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα για να πιστοποιήσουν τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου - έπεσαν κατά περιοχές 13-23 εκατοστά χιονιού, με έως και 30 εκατοστά να καταγράφονται σε περιοχές του Μέριλαντ και της Βιρτζίνια.

Μπροστά από το Μνημείο της Ουάσιγκτον, εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν σε ένα τοπικό πάρκο για έναν χιονοπόλεμο, μια παράδοση 15 ετών πλέον.

«Απλά διασκεδάζω», είπε ένας ντόπιος στο BBC. «Δεν είχα ξαναπαίξει χιονοπόλεμο».

Τα παιδιά που επρόκειτο να επιστρέψουν στα μαθήματα τη Δευτέρα μετά τις χειμερινές διακοπές απολάμβαναν μια μέρα χιονιού καθώς οι σχολικές περιοχές έκλεισαν από το Μέριλαντ έως το Κάνσας.

Σε άλλα μέρη των ΗΠΑ, η χειμερινή καταιγίδα έφερε μαζί της επικίνδυνες οδικές συνθήκες. Στο Μιζούρι, η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 365 άνθρωποι ενεπλάκησαν σε τροχαία την Κυριακή, αφήνοντας δεκάδες τραυματίες και τουλάχιστον έναν νεκρό.

A look at the scenes from in and around the #KansasCity metro. 👇 A potent winter storm continues to affect millions across the country. See our LIVE BLOG on our app.https://t.co/R0X3qdVPpP pic.twitter.com/ca9ULrof5B