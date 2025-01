Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας στις ΗΠΑ: 1.300 ακυρώσεις πτήσεων λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων

Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο για σήμερα Δευτέρα στις ΗΠΑ, καθώς σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος πλήτει κεντρικές πολιτείες και την ανατολική ακτή για δεύτερη ημέρα.

Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές χιονοπτώσεις και παγωμένες θερμοκρασίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα σε επτά πολιτείες να έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Ουάσιγκτον, οι απομονωμένες περιοχές θα μπορούσαν να δουν έως και μισό μέτρο χιονόπτωσης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ το Μέριλαντ αντιμετωπίζει επίσης σημαντικές επιπτώσεις από το συσσωρευμένο χιόνι. Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να φιλοξενήσει σήμερασ Δευτέρα τη συνεδρίαση του αμερικανικού Κογκρέσου για την επίσημη πιστοποίηση της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου, με το αεροδρόμιο της πόλης να έχει περι τους δέκα πόντους χιόνι.

A winter storm swept across a dozen states in the US, blanketing vast regions with snow, and plunging temperatures to freezing levels https://t.co/UHvQMadGYE pic.twitter.com/Hr7IPAy7bA — Reuters (@Reuters) January 6, 2025

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο ακραίος καιρός προκαλείται από μια πολική δίνη - μια περιοχή ψυχρού αέρα που κυκλοφορεί γύρω από την Αρκτική - που φέρνει κρύο καιρό στις ΗΠΑ. Η τεράστια «χειμερινή καταιγίδα» όπως ονομάζεται, έχει φέρει χιόνι, πάγο και και θερμοκρασίες υπό το μηδέν σε μια ευρεία περιοχή, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια Αμερικανούς να βρίσκονται υπό συναγερμό. Στα ανατολικά δύο τρίτα των ΗΠΑ σημειώνονται θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν από σήμερα Δευτέρα, με μερικές από τις πιο κρύες συνθήκες να αναμένονται στο Κάνσας, ενώ η περιοχή της Ουάσιγκτον περιμένει έντονη χιονόπτωση. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο ακραίος καιρός - που ονομάζεται καταιγίδα Μπλερ - προκαλείται από την πολική δίνη, μια περιοχή ψυχρού αέρα που κυκλοφορεί γύρω από την Αρκτική.

Current snow conditions from the US Capitol in Washington DC



Reply with your photos/videos below👇 pic.twitter.com/MqCkBaQEiW — DMV News Live (@DCNewsLive) January 6, 2025

Επτά πολιτείες σε έκτακτη ανάγκη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ, με μεγάλο μέρος του Καναδά να βρίσκεται επίσης υπό συναγερμό, καθώς οι συνθήκες χιονοθύελλας έχουν ρίξει περίπου 30 εκατοστά χιόνι, κατά τόπους. Τριάντα πολιτείες των ΗΠΑ, που εκτείνονται από το μέσο της χώρας έως την ανατολική ακτή - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως η Ουάσιγκτον DC και η Φιλαδέλφεια - βρίσκονται υπό συναγερμό για τον καιρό, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS). Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί στις πολιτείες Κάνσας, Μιζούρι, Κεντάκι, Βιρτζίνια, Δυτική Βιρτζίνια, Αρκάνσας και τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ.

A State of Emergency has been declared in New Jersey, effective tonight, for seven counties due to a heavy snowstorm moving into the area.



Cities close schools, warn drivers to stay off roads as #winter_storm brings snow, sleet and ice#USA

More than 60 million people are under… pic.twitter.com/DX2gugLdPi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 6, 2025

🚨BREAKING

WINTER WEATHER CHAOS!

Millions of people across the Central U.S. to the East Coast are preparing for major travel disruptions caused by a massive storm that is expected to bring extreme cold, snow and ice along a 1,500-mile-long zone this weekend. Meteorologists are… pic.twitter.com/GIWP3ns5fw — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) January 3, 2025

Πάγωσαν οι αυτοκινητόδρομοι - Προβλήματα στις πτήσεις

Την Κυριακή -που προβλεπόταν να είναι η πιο έντονη μέρα της καταιγίδας- οι άνθρωποι στις πληγείσες πολιτείες είδαν την κυκλοφορία να διακόπτεται, ενώ σήμερα τα σχολεία έκλεισαν στη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ, την Ιντιάνα και το Κεντάκι. Εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα και εγκλωβισμένοι οδηγοί αναφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο σε αρκετές μεσοδυτικές πολιτείες - συμπεριλαμβανομένου του Κάνσας καθώς και της Ιντιάνα, του Κεντάκι και της Βιρτζίνια.

📢 “Please stay home,” Kansas City emergency officials told residents due to highways being completely snow or ice-packed as of mid-morning Sunday. Millions of Americans continue to face wintry impacts through the weekend and Monday. The storm will continue to shift east towards… pic.twitter.com/3uI7qxWs5I — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 5, 2025

🌨️🚗 A powerful ice storm created impossible driving conditions, paralyzing Kansas City metro highways. Drivers faced pile-ups, miles of traffic jams, and closures on Saturday.



This ice storm is part of a massive winter system bringing blizzard conditions, record-breaking snow,… pic.twitter.com/CvH45Kd0NW — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 5, 2025

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 1.300 πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί για την ημέρα και 600 είχαν καθυστερήσεις, σύμφωνα με το FlightAware.com. Περίπου 8.300 πτήσεις καθυστέρησαν την Κυριακή, ανέφερε ο ίδιος ιστότοπος παρακολούθησης. Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα έχουν εκδοθεί στο Κάνσας, το Μιζούρι και τη Νεμπράσκα.

Keeping the airport safe is a team sport! A huge shoutout to our Snow Team, who are working tirelessly to keep the runway open and operational during the winter storm. ❄️ pic.twitter.com/QhC91hdp2S — West Virginia International Yeager Airport (@flycrw) January 5, 2025

US Hit By Severe Winter #Storm, Over 5000 Flights Delayed and Emergency Declared (🎦 Firstpost) #Weather #severewx pic.twitter.com/fbrS73hKVQ — Albert Solé  (@asolepascual) January 6, 2025

Το Κάνσας Σίτι βλέπει την πιο σφοδρή χιονόπτωση εδώ και 32 χρόνια, με πάνω από 30 έως 40 εκατοστά να έχουν πέσει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Μάθιου Καπουτσί, ανώτερο μετεωρολόγο στην εφαρμογή καιρού MyRadar. Σε τμήματα του βόρειου Μιζούρι έχει ήδη χιονίσει 36 εκατοστά.

Η καταιγίδα άρχισε να κινείται προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ την Κυριακή, με περιοχές της Βιρτζίνια, του Μέριλαντ, της Ουάσιγκτον DC και του Ντέλαγουερ να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος.

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για ισχυρό χιόνι και τσουχτερό κρύο σήμερα τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρόκειται να συνεδριάσει και να επικυρώσει επίσημα την εκλογή του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον είπε ότι ο καιρός δεν θα εμποδίσει τους νομοθέτες να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει ότι τα ομοσπονδιακά γραφεία στην πρωτεύουσα της χώρας θα κλείσουν.

Monday good morning : 4-6” inside the beltway of snow so far officially in Washington DC. Expect another 1 to 3” especially south of the city. Photo: @dmanzo1013 pic.twitter.com/iaJ82ZgvhC — Ginger Zee (@Ginger_Zee) January 6, 2025

Το NWS είπε ότι η χειμερινή καταιγίδα θα μπορούσε να φέρει «τη μεγαλύτερη χιονόπτωση σε τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία», ενώ ο προγνώστης της AccuWeather Dan DePodwin είπε: «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον πιο κρύο Ιανουάριο για τις ΗΠΑ από το 2011». Πρόσθεσε ότι «οι θερμοκρασίες που είναι πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο» θα μπορούσαν να παραμείνουν για μια εβδομάδα. Προβλέπονται θερμοκρασίες 7-14°C κάτω από τις κανονικές.

Καναδάς: Ακόμα και στους -40°C το θερμόμετρο

Πιο βόρεια, οι Καναδοί αισθάνονται επίσης τις επιπτώσεις της πολικής δίνης. Μεγάλο μέρος του Καναδά έχει τεθεί υπό συναγερμό για ακραία καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες να καλύπτουν τη χώρα. Σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται επίσης χιονοπτώσεις - μια ξαφνική δυνατή χιονόπτωση που συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους. Στην κεντρική επαρχία της Μανιτόμπα, ο κρύος αέρας θα μπορούσε να ρίξει τις θερμοκρασίες έως και τους -40 βαθμούς Κελσίου.

An additional five to 10 centimetres of snow is expected to fall in parts of southern Ontario before snow squall warnings end on Sunday morning, according to Environment Canada.https://t.co/A9j2hQ2Eo0 pic.twitter.com/jsXjMToH1M — CTV Toronto (@CTVToronto) January 5, 2025

Εν τω μεταξύ, έως και 38 εκατοστά χιόνι αναμενόταν σε περιοχές του Οντάριο την Κυριακή. Η Amtrak έχει επίσης ακυρώσει πολλές σιδηροδρομικές υπηρεσίες.



Με πληροφορίες από BBC