ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φόρτωμενο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το σκάφος ήταν «φορτωμένο με αρκετά ναρκωτικά για να σκοτώσουν 25 έως 50 χιλιάδες ανθρώπους» και άφησε να εννοηθεί πως κατευθυνόταν προς «αμερικανικό έδαφος»

LifO Newsroom
0

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διέταξε ακόμη ένα πλήγμα εναντίον μικρού σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, το οποίο, όπως υποστήριξε, μετέφερε ναρκωτικά. Πρόκειται για την τέταρτη φονική επιχείρηση των ΗΠΑ στην Καραϊβική μέσα σε λίγες εβδομάδες, στο πλαίσιο αυτού που η κυβέρνηση Τραμπ περιγράφει ως «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, «οι πληροφορίες των υπηρεσιών μας επιβεβαίωσαν χωρίς αμφιβολία ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά, τα άτομα πάνω του ήταν ναρκοτρομοκράτες και κινούνταν σε γνωστή διαδρομή διακίνησης». Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους ή σε ποιο καρτέλ ανήκαν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ισχυρίστηκε ότι το σκάφος ήταν «φορτωμένο με αρκετά ναρκωτικά για να σκοτώσουν 25 έως 50 χιλιάδες ανθρώπους» και άφησε να εννοηθεί πως κατευθυνόταν προς «αμερικανικό έδαφος».

Εντεινόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Με το νέο πλήγμα, ο απολογισμός των νεκρών από τις τέσσερις επιχειρήσεις ανέρχεται στους 21, σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση. Αν και στο πρώτο πλήγμα ο Τραμπ ανέφερε ότι στόχος ήταν μέλη του καρτέλ Tren de Aragua, στις μεταγενέστερες επιθέσεις δεν έχει δοθεί καμία σαφής πληροφόρηση για τα δίκτυα που πλήττονται.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από την τελευταία επιχείρηση δείχνει ένα μικρό σκάφος να κινείται σε ανοιχτή θάλασσα, προτού εκραγεί ξαφνικά. Στη συνέχεια, φαίνεται τυλιγμένο στις φλόγες, ακίνητο στην επιφάνεια του νερού.

Αμφίβολη η νομιμότητα των πληγμάτων σε βάρκες

Η χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον σκαφών που κινούνται σε διεθνή ύδατα εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν περιορισμένες δυνατότητες να επεμβαίνουν σε πλοία εκτός των χωρικών τους υδάτων, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις πειρατείας, δουλεμπορίου ή διεθνούς τρομοκρατίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η ανακήρυξη των καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» παρέχει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η απουσία εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο και η έλλειψη διαφάνειας για το ποιες οργανώσεις εμπλέκονται μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις με το διεθνές δίκαιο και σε εντάσεις με χώρες της περιοχής.

Με πληροφορίες από Associated Press

