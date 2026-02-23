«Βρετανική ICE» και τέλος στην μόνιμη άδεια παραμονής σχεδιάζει το κόμμα του Νάιτζελ Φαράτζ

Σχέδιο για μαζικές απελάσεις, αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και ανθρώπους με κατοχυρωμένο καθεστώς παραμονής παρουσιάζει το Reform UK του Νάιτζελ Φαράτζ.

Τις προτάσεις θα αναπτύξει σε ομιλία τη Δευτέρα ο νέος εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα Εσωτερικών, Ζία Γιουσούφ, προκαλώντας ήδη σφοδρή αντίδραση από τους Εργατικούς.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού στα πρότυπα της αμερικανικής ICE με την ονομασία UK Deportation Command, δηλαδή μια υπηρεσία αφιερωμένη αποκλειστικά στον εντοπισμό, την κράτηση και την απομάκρυνση όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Το Reform UK λέει ότι η υπηρεσία θα μπορεί να κρατά ταυτόχρονα έως 24.000 άτομα και να πραγματοποιεί έως 288.000 απελάσεις ετησίως, με πέντε πτήσεις την ημέρα.

Η κλίμακα των αριθμών ξεχωρίζει αν συγκριθεί με τη σημερινή δυναμικότητα. Μέχρι τον Απρίλιο του 2024, οι διαθέσιμες θέσεις στα κέντρα κράτησης μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν περίπου 2.500. Γι’ αυτό και ειδικοί έχουν επισημάνει ότι μια επέκταση στο μέγεθος που περιγράφει το Reform UK θα είχε πολύ υψηλό κόστος, τόσο σε υποδομές όσο και σε λειτουργικά έξοδα.

Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητά το κόμμα Φαράτζ

Στο ίδιο πακέτο μέτρων, το Reform UK αναμένεται να υποστηρίξει ότι η Βρετανία πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παράλληλα, θέλει να θεσπίσει νόμο που θα υποχρεώνει τον εκάστοτε υπουργό Εσωτερικών να προχωρά σε απελάσεις παράτυπων μεταναστών, περιορίζοντας τη δυνατότητα καθυστέρησης ή εξαίρεσης από τη διαδικασία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει το κόμμα και στη μόνιμη άδεια παραμονής, γνωστή ως ILR, που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να ζουν και να εργάζονται επ’ αόριστον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Γιουσούφ αναμένεται να πει ότι το ILR θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ανανεώσιμη άδεια εργασίας πενταετούς διάρκειας με υψηλό μισθολογικό όριο. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που σήμερα έχουν ήδη κατοχυρωμένο καθεστώς.

Στην πολιτική του αντιπαράθεση, ο Γιουσούφ αναμένεται να βάλει στο στόχαστρο τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον οποίο θα κατηγορήσει ότι επί των ημερών του χαλάρωσε η μεταναστευτική πολιτική και αυξήθηκε το ισοζύγιο μετανάστευσης, δηλαδή η διαφορά μεταξύ όσων εισέρχονται στη χώρα και όσων αποχωρούν. Ο ίδιος θα συνδέσει τη μόνιμη άδεια παραμονής με πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα. Στο σχετικό επιχείρημα, πάντως, παρατίθενται στοιχεία που δείχνουν ότι οι κάτοχοι ILR αντιστοιχούν σε περίπου 2,7% των δικαιούχων του universal credit, του βασικού κρατικού επιδόματος που στηρίζει ανέργους, χαμηλόμισθους και ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ τουλάχιστον το ένα τρίτο από αυτούς εργάζεται.

Στο πεδίο της αστυνόμευσης, το Reform UK σχεδιάζει πιο επιθετική γραμμή. Ο Γιουσούφ αναμένεται να προτείνει διεύρυνση των εξουσιών της αστυνομίας να σταματά και να ελέγχει πολίτες στον δρόμο, ενίσχυση της παρουσίας των ελέγχων σε δημόσιους χώρους και κατάργηση πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα μέσα στα αστυνομικά σώματα. Παράλληλα, θα παρουσιάσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με μαχαίρια.

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας, ο Γιουσούφ θα δώσει έμφαση στον ισλαμιστικό εξτρεμισμό. Αναμένεται να προτείνει αλλαγές στο Prevent, το βρετανικό πρόγραμμα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, ώστε να επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτή τη μορφή απειλής, καθώς και την απαγόρευση της οργάνωσης Muslim Brotherhood.

Το Reform UK προαναγγέλλει επίσης απαγόρευση της μετατροπής εκκλησιών σε τζαμιά, παρουσιάζοντας το μέτρο ως προστασία της χριστιανικής κληρονομιάς της χώρας.

Οι Εργατικοί απάντησαν ότι οι προτάσεις είναι διχαστικές και στοχεύουν ανθρώπους που ζουν νόμιμα στη Βρετανία, εργάζονται και έχουν χτίσει τη ζωή τους εκεί. Η πρόεδρος του Labour, Άννα Τέρλι, χαρακτήρισε τις πολιτικές επίθεση σε οικογένειες με σταθερή εγκατάσταση και ξένες προς τη βρετανική παράδοση. Το Labour σημειώνει ότι έχει επίσης μιλήσει για αλλαγές στο ILR, με την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ να έχει αναφέρει ότι εξετάζεται αύξηση του χρόνου επιλεξιμότητας από πέντε σε δέκα χρόνια, αλλά με διαφορετική προσέγγιση από την πλήρη κατάργηση που προτείνει το Reform UK.

