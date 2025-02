ΗΠΑ: Μαζικοί πυροβολισμοί στο Οχάιο - Τουλάχιστον έξι τραυματίες

Μαζικοί πυροβολισμοί κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες αναστάτωσαν τις αρχές του Οχάιο των ΗΠΑ και συγκεκριμένα, την πόλη του New Albany.

Οι αρχές αναφέρουν, τουλάχιστον έξι τραυματίες, μετά τους πυροβολισμούς, που σύμφωνα με το NBC4, σημειώθηκαν στο κτίριο των καλλυντικών KDC/One, γύρω στις 10.30 το βράδυ (τοπική ώρα).

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει άγνωστη. Το ίδιο άγνωστο, είναι και εάν υπάρχουν νεκροί.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο αριθμός των δραστών οι οποίοι αναζητούνται, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο με ισχυρές δυνάμεις. «Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι είναι άγνωστοι προς το παρόν», δήλωσε η αστυνομία του New Albany και κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο. Δεκάδες αξιωματικοί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φράνκλιν, από την αστυνομία του New Albany και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκονται στον τόπο των πυροβολισμών.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λιγότερο από 24 ώρες μετά τον πυροβολισμό ενός ατόμου στο Χάμιλτον τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Η αστυνομία του Χάμιλτον ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς στην οδό Clovernook Drive γύρω στις 5.45 π.μ. (τοπική ώρα). Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα έπειτα από «διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων που κατέληξε με τον θάνατο ενός ατόμου», σημείωσε η αστυνομία.

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy