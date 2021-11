Χάκερ παρενέβησαν στο σύστημα εξωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και έστειλαν δεκάδες χιλιάδες ψευδή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από λογαριασμό της υπηρεσίας.

Στα εν λόγω μηνύματα προειδοποιούσαν για μια πιθανή κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με το Bloomberg News, που επικαλείται τον οργανισμό εντοπισμού απειλών Spamhaus Project.

Το FBI είναι ενήμερο για τα ψευδή e-mail που προέρχονται από λογαριασμό του FBI, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της υπηρεσίας.

Ένα αντίγραφο ενός email που δημοσιεύτηκε από το Spamhaus στο Twitter έδειχνε ως θέμα του μηνύματος «Επείγον: Απειλή στα συστήματα» και φαινόταν να τελειώνει με υπογραφή από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

These emails look like this:



Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)

From: eims@ic.fbi.gov

Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh