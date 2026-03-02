Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν τη βάση Ακρωτηρίου – Πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν τη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή της Κυπριακής Δημοκρατίας που επικαλείται το πρακτορείο AFP.

Κατά την ίδια πηγή, «έχει επιβεβαιωθεί» ότι τα drones απογειώθηκαν από λιβανικό έδαφος, ενώ ένα εξ αυτών φέρεται να έπληξε διάδρομο προσγείωσης της βάσης. Όταν ρωτήθηκε αν την εκτόξευση πραγματοποίησε η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η απάντηση ήταν «κατά πάσα πιθανότητα».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής και οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι το πρωί της Δευτέρας αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο drones που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων. Από βρετανικής πλευράς έγινε λόγος για «ύποπτο πλήγμα» και επισημάνθηκε ότι τα μέτρα προστασίας στην περιοχή βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περιορισμένες υλικές ζημιές και χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Μετά το συμβάν, η διοίκηση της βάσης εξέδωσε οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, ενώ ζητήθηκε από οικογένειες στρατιωτικών να μετακινηθούν προληπτικά εκτός των εγκαταστάσεων μέχρι να υποχωρήσει ο συναγερμός.

Η βάση Ακρωτηρίου βρίσκεται νοτιοδυτικά της Λεμεσού και αποτελεί μία από τις δύο κυρίαρχες βρετανικές βάσεις που διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο από την ανεξαρτησία του νησιού το 1960. Πρόκειται για βασικό επιχειρησιακό κόμβο της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή και χρησιμοποιείται ως προωθημένη βάση για αποστολές στην περιοχή.

Η επίθεση στη βάση εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα κλιμάκωσης μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με το Λονδίνο να επιχειρεί να περιορίσει τον ρόλο του σε αμυντικές αποστολές. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει άμεσα σε επιθετικά πλήγματα, ενώ οι εγκαταστάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό», με στόχο την αντιμετώπιση απειλών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian, AFP

