Κόλπος: Τα αραβικά κράτη εξετάζουν αντίποινα μετά τα ιρανικά πλήγματα σε υποδομές

Τα κράτη του Περσικού Κόλπου επανεξετάζουν τη στάση ουδετερότητας που τηρούσαν απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν, μετά τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε υποδομές και αστικές περιοχές τους. Στο εσωτερικό του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να πιέζουν για συντονισμένη απάντηση στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

Σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του GCC την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε ρητά σχέδιο στρατιωτικής δράσης, ωστόσο διατηρήθηκε «η επιλογή απάντησης» σε ιρανικές επιθέσεις με στόχο την προστασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε επενδύσει τα τελευταία δύο χρόνια σε διπλωματική προσέγγιση με τα κράτη του Κόλπου, επιδιώκοντας να τα πείσει ότι το Ισραήλ αποτελεί τον κύριο παράγοντα αποσταθεροποίησης. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις φαίνεται να ανατρέπουν αυτό το κλίμα. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υποστήριξε ότι στόχος είναι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν από βάσεις στην περιοχή. Όμως οι επιθέσεις σε ξενοδοχεία, πολυκατοικίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις ενίσχυσαν την οργή σε αραβικές πρωτεύουσες.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δύο drones έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην πόλη Ρας Λαφάν και διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Ομάν έκανε λόγο για επίθεση σε δεξαμενόπλοιο 50 μίλια από τη Μουσκάτ, ενώ στη Σαουδική Αραβία καταγράφηκε πλήγμα με drone στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 174 βαλλιστικούς πυραύλους, από τους οποίους 161 αναχαιτίστηκαν και 13 κατέπεσαν στη θάλασσα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 689 drones, εκ των οποίων 645 καταρρίφθηκαν και 44 έπεσαν εντός της χώρας. Εντοπίστηκαν επίσης οκτώ πύραυλοι cruise που καταστράφηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τρεις θανάτους και 68 ελαφρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το οικονομικό κόστος για τα Εμιράτα προσεγγίζει τα 2 δισ. δολάρια, καθώς η αναχαίτιση ενός drone κοστίζει πολλαπλάσια από την κατασκευή του.

Σε κοινή ανακοίνωση, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν ότι η στοχοποίηση αμάχων και χωρών που δεν συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες είναι αποσταθεροποιητική.

Παράλληλα, καταγράφεται δυσαρέσκεια και προς την Ουάσιγκτον. Σαουδάραβας αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ μετέφεραν συστήματα αεράμυνας για την προστασία του Ισραήλ, αφήνοντας τις χώρες του Κόλπου εκτεθειμένες. Ωστόσο, η κύρια ένταση στρέφεται προς την Τεχεράνη, με τις αραβικές κυβερνήσεις να υπενθυμίζουν ότι είχαν δεσμευθεί να μην επιτρέψουν τη χρήση βάσεων ή εναέριου χώρου για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να γεφυρώνουν και το ρήγμα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι ηγέτες των δύο χωρών επικοινώνησαν για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Παραμένει ανοιχτό αν η ένταση θα οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική απάντηση των κρατών του Κόλπου ή αν θα περιοριστεί σε διπλωματικές και αμυντικές κινήσεις. Προς το παρόν, η στάση τους μετατοπίζεται από την ουδετερότητα σε πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από Guardian