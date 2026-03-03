Τραμπ: Ρεκόρ στρατιωτικών πληγμάτων σε περισσότερες χώρες από κάθε σύγχρονο πρόεδρο

Κανένας πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία δεν έχει διατάξει περισσότερα στρατιωτικά πλήγματα σε τόσες διαφορετικές χώρες όσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

Έχει πλήξει επτά χώρες, εκ των οποίων τρεις, το Ιράν, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα, δεν είχαν δεχθεί στο παρελθόν αμερικανικά στρατιωτικά χτυπήματα. Μόνο το 2025 ενέκρινε περισσότερες αεροπορικές επιδρομές από όσες ο Τζο Μπάιντεν σε ολόκληρη την τετραετία του.

Παρότι ο Τραμπ εξελέγη με ρητορική κατά των πολέμων, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι παραμένει συνεπής σε αυτή τη γραμμή, επιμένοντας πως εξαντλεί πρώτα τη διπλωματία και ότι η επίδειξη συντριπτικής ισχύος αποτελεί μέσο αποτροπής και διασφάλισης ειρήνης.

💥 No president in the modern era has ordered more military strikes against as many different countries as Donald Trump.



He's attacked 7 nations, three of which had never been targeted by U.S. military strikes. He authorized more individual air strikes in 2025 than Biden did in… — Axios (@axios) March 2, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Οι διαφορές σε κάθε περίπτωση

Ο θάνατος τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών μέσα στο πρώτο 24ωρο των πληγμάτων στο Ιράν δοκιμάζει σκληρά αυτό το επιχείρημα. «Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι είναι», δήλωσε ο Τραμπ, υποσχόμενος ωστόσο ότι θα κάνει «τα πάντα» για να το αποτρέψει.

Οι επιθέσεις του διαφέρουν όχι μόνο σε αριθμό αλλά και σε χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις των προέδρων Μπους και Ομπάμα που επικεντρώθηκαν σε ήδη ανοιχτά ή εγκεκριμένα μέτωπα, ο Τραμπ άνοιξε νέα: επιδρομή ανήμερα Χριστουγέννων στη Νιγηρία, βυθίσεις πλοιαρίων διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική, ακόμη και επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

Το μοντέλο του είναι σταθερό: χωρίς μακροχρόνια εμπλοκή, χωρίς εκτεταμένη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, με γρήγορη και συντριπτική ισχύ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η επιχείρηση στο Ιράν

Η επιχείρηση «Operation Epic Fury» κατά του Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ριψοκίνδυνη κίνηση της προεδρίας του. Ξεκίνησε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς εκτεταμένη δημόσια συζήτηση, έπειτα από μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, η εξουδετέρωση των βαλλιστικών πυραύλων, της πυραυλικής βιομηχανίας και του ναυτικού του Ιράν.

Οι πρώτες 24 ώρες περιλάμβαναν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα, καθώς και δεκάδων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Τα πλήγματα συνεχίζονται, ενώ ιρανικά αντίποινα με πυραύλους και drones στοχεύουν συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και πιστοί υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν αμφιβολίες. Ο Τάκερ Κάρλσον χαρακτήρισε την απόφαση «απολύτως αποκρουστική και κακή», ενώ στελέχη του κινήματος MAGA υπενθυμίζουν παλαιότερες δηλώσεις κατά της εμπλοκής σε νέους πολέμους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στελέχη της κυβέρνησης που σήμερα στηρίζουν ή υλοποιούν την επιχείρηση, είχαν -στο παρελθόν- ταχθεί κατά ενός πολέμου με το Ιράν. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε γράψει άρθρο με τίτλο «Η καλύτερη εξωτερική πολιτική του Τραμπ; Να μη ξεκινά πολέμους», ενώ η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ είχε υιοθετήσει το σύνθημα «No War with Iran».

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πρόεδρος ήταν σαφής εδώ και χρόνια: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όπως σημειώνει αξιωματούχος, η διπλωματία προηγήθηκε, αλλά η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε ρεαλιστικά, οδηγώντας σε «αποφασιστική δράση».

Με πληροφορίες από Axios