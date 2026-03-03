ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Ρεκόρ στρατιωτικών πληγμάτων σε περισσότερες χώρες από κάθε σύγχρονο πρόεδρο

Ο Τραμπ έχει πλήξει επτά χώρες, εκ των οποίων το Ιράν, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: Facebook / The White House
0

Κανένας πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία δεν έχει διατάξει περισσότερα στρατιωτικά πλήγματα σε τόσες διαφορετικές χώρες όσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

Έχει πλήξει επτά χώρες, εκ των οποίων τρεις, το Ιράν, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα, δεν είχαν δεχθεί στο παρελθόν αμερικανικά στρατιωτικά χτυπήματα. Μόνο το 2025 ενέκρινε περισσότερες αεροπορικές επιδρομές από όσες ο Τζο Μπάιντεν σε ολόκληρη την τετραετία του.

Παρότι ο Τραμπ εξελέγη με ρητορική κατά των πολέμων, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι παραμένει συνεπής σε αυτή τη γραμμή, επιμένοντας πως εξαντλεί πρώτα τη διπλωματία και ότι η επίδειξη συντριπτικής ισχύος αποτελεί μέσο αποτροπής και διασφάλισης ειρήνης.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι διαφορές σε κάθε περίπτωση

Ο θάνατος τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών μέσα στο πρώτο 24ωρο των πληγμάτων στο Ιράν δοκιμάζει σκληρά αυτό το επιχείρημα. «Δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι είναι», δήλωσε ο Τραμπ, υποσχόμενος ωστόσο ότι θα κάνει «τα πάντα» για να το αποτρέψει.

Οι επιθέσεις του διαφέρουν όχι μόνο σε αριθμό αλλά και σε χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις των προέδρων Μπους και Ομπάμα που επικεντρώθηκαν σε ήδη ανοιχτά ή εγκεκριμένα μέτωπα, ο Τραμπ άνοιξε νέα: επιδρομή ανήμερα Χριστουγέννων στη Νιγηρία, βυθίσεις πλοιαρίων διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική, ακόμη και επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

Το μοντέλο του είναι σταθερό: χωρίς μακροχρόνια εμπλοκή, χωρίς εκτεταμένη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, με γρήγορη και συντριπτική ισχύ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η επιχείρηση στο Ιράν

Η επιχείρηση «Operation Epic Fury» κατά του Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ριψοκίνδυνη κίνηση της προεδρίας του. Ξεκίνησε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς εκτεταμένη δημόσια συζήτηση, έπειτα από μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, η εξουδετέρωση των βαλλιστικών πυραύλων, της πυραυλικής βιομηχανίας και του ναυτικού του Ιράν.

Οι πρώτες 24 ώρες περιλάμβαναν τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα, καθώς και δεκάδων υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Τα πλήγματα συνεχίζονται, ενώ ιρανικά αντίποινα με πυραύλους και drones στοχεύουν συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμη και πιστοί υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν αμφιβολίες. Ο Τάκερ Κάρλσον χαρακτήρισε την απόφαση «απολύτως αποκρουστική και κακή», ενώ στελέχη του κινήματος MAGA υπενθυμίζουν παλαιότερες δηλώσεις κατά της εμπλοκής σε νέους πολέμους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στελέχη της κυβέρνησης που σήμερα στηρίζουν ή υλοποιούν την επιχείρηση, είχαν -στο παρελθόν- ταχθεί κατά ενός πολέμου με το Ιράν. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε γράψει άρθρο με τίτλο «Η καλύτερη εξωτερική πολιτική του Τραμπ; Να μη ξεκινά πολέμους», ενώ η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ είχε υιοθετήσει το σύνθημα «No War with Iran».

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πρόεδρος ήταν σαφής εδώ και χρόνια: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όπως σημειώνει αξιωματούχος, η διπλωματία προηγήθηκε, αλλά η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε ρεαλιστικά, οδηγώντας σε «αποφασιστική δράση».

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΒΑΣΗ RAF

Διεθνή / Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones που έπληξαν τη βάση Ακρωτηρίου – Πιθανή εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής και οι κυπριακές αρχές ανέφεραν ότι το πρωί της Δευτέρας αναχαιτίστηκαν ακόμη δύο drones που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων
THE LIFO TEAM
ΜΑΚΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Μακρόν: Η Γαλλία αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο – Στην «πυρηνική ομπρέλα» και η Ελλάδα

Η ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πρωτοβουλία συνδέεται με τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Παρισιού, η οποία αναμένεται να ανανεωθεί τον Απρίλιο, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: Αυτοί είναι οι 4 στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να αιτιολογήσει την απόφαση για την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» να πληγεί η Τεχεράνη
THE LIFO TEAM
 
 