«Αυτή την εβδομάδα θα ξεμείνουμε από τρόφιμα»: Πώς η επίθεση στο Ιράν δυσχεραίνει την κατάσταση στη Γάζα

Το Ισραήλ έκλεισε επ' αόριστον όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Γάζα όταν επιτέθηκε στο Ιράν, επιβάλλοντας έναν αποκλεισμό που έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων και απειλεί να βυθίσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια νέα κρίση πείνας.

Έπειτα από πάνω από δύο χρόνια πολέμου και με τις ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν περίπου το 60% του εδάφους, σχεδόν όλα τα τρόφιμα της Γάζας είναι εισαγόμενα.

Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, που τροφοδοτούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, προειδοποιούν ότι τα αποθέματα που είχαν το Σάββατο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, θα εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

«Αν οι συνοριακοί σταθμοί παραμείνουν κλειστοί, η World Central Kitchen θα μείνει χωρίς τρόφιμα αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο ιδρυτής και επικεφαλής της οργάνωσης, José Andrés, σε ανάρτησή του στα social media. «Μαγειρεύουμε 1 εκατομμύριο γεύματα καθημερινά. Χρειαζόμαστε καθημερινές προμήθειες τροφίμων».

Ένας διεθνής εμπειρογνώμονας για την επισιτιστική ασφάλεια εκτίμησε ότι η Γάζα διαθέτει επαρκή αποθέματα φρέσκων τροφίμων για περίπου μία εβδομάδα. Οι κοινοτικοί φούρνοι που τροφοδοτούν τους πιο ευάλωτους έχουν αλεύρι μόνο για περίπου 10 ημέρες ψωμιού, ενώ τα πακέτα βοήθειας φτάνουν για περίπου δύο εβδομάδες.

Το Ισραήλ είχε επιβάλει πλήρη πολιορκία στη Γάζα την περασμένη άνοιξη, ακολουθούμενη από αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές τροφίμων, γεγονός που προκάλεσε λιμό το προηγούμενο καλοκαίρι.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης προσπαθώντας να φτάσουν στα σημεία διανομής τροφίμων της νεοσύστατης οργάνωσης Gaza Humanitarian Foundation, η οποία λειτουργούσε μόνο σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο.

Τριπλασιασμός των τιμών σε βασικά αγαθά

Με την είδηση της επίθεσης του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι Παλαιστίνιοι έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα, προκαλώντας νέα αύξηση στις τιμές.

Η τιμή ενός τσουβαλιού με 25 κιλά αλεύρι έχει τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 80-100 σέκελ, από περίπου 30 σέκελ την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλα βασικά προϊόντα, όπως ζάχαρη, πάνες και λάδι μαγειρικής, έχουν διπλασιαστεί.

«Το χειρότερο που φοβόμαστε στη Γάζα είναι η επιστροφή του λιμού, περισσότερο κι από τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο 50χρονος Sobhi Al-Zaaneen, πατέρας επτά παιδιών, από τη βόρεια Γάζα.

Παρά το κόστος, αποφάσισε να προμηθευτεί περισσότερα τρόφιμα. «Τώρα πηγαίνω στην αγορά για να αγοράσω ό,τι χρειαζόμαστε πριν αυξηθούν κι άλλο οι τιμές».

Πολλοί στη Γάζα δεν έχουν τα χρήματα να αποθηκεύσουν τρόφιμα, αφού έχασαν σπίτια και δουλειές στον πόλεμο και εξάντλησαν τις οικονομίες τους για να επιβιώσουν.

«Δεν έχω αρκετά χρήματα να αγοράσω και να αποθηκεύσω τρόφιμα πριν αυξηθούν οι τιμές, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι», λέει η 49χρονη Um Mohammed Hijazi, μητέρα πέντε παιδιών, της οποίας το σπίτι καταστράφηκε και μετακινήθηκε πέντε φορές. «Ευτυχώς έχω λίγα τρόφιμα από βοήθεια που λάβαμε από οργανώσεις, που ίσως φτάσουν για λίγες ημέρες αν οι συνοριακοί σταθμοί παραμείνουν κλειστοί».

Ορισμένα βασικά είδη είναι πιο δύσκολο να βρεθούν σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα, ενώ η Hijazi είπε ότι άκουσε ορισμένους εμπόρους να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους, ελπίζοντας να κερδίσουν από περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

«Το άνοιγμα των διελεύσεων εν μέσω πυρών θέτει σε κίνδυνο ζωές»

Η ισραηλινή αρχή που ελέγχει τη ροή βοήθειας και εμπορευμάτων στη Γάζα, Cogat, δήλωσε ότι διέκοψε τις αποστολές για λόγους ασφαλείας λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Το άνοιγμα των διελεύσεων εν μέσω πυρών θέτει σε κίνδυνο ζωές, τόσο από την ισραηλινή πλευρά όσο και από την πλευρά των Παλαιστινίων», ανέφερε εκπρόσωπος σε γραπτά σχόλια. Το Ισραήλ έχει διατηρήσει ανοικτά τα σύνορα με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, ενώ η αλυσίδα τροφοδοσίας εντός της χώρας λειτουργεί κανονικά.

Ο εκπρόσωπος της Cogat είπε ότι υπάρχουν επαρκή τρόφιμα στη Γάζα, χωρίς όμως να δώσει στατιστικά στοιχεία. «Τα υπάρχοντα αποθέματα στη Γάζα αναμένεται να επαρκέσουν για κάποιο διάστημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Γάζα συνορεύει με την Αίγυπτο, που παραμένει κλειστή για βοήθεια από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής τον Μάιο του 2024.

Παλαιστίνιοι και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν μήνες τώρα ότι τα βασικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, βρίσκονται σε έλλειψη παρά την κατάπαυση του πυρός. Τον Δεκέμβριο, ειδικοί που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ ανέφεραν ότι σχεδόν τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους στη Γάζα αντιμετώπιζαν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

