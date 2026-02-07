Το Πεντάγωνο κόβει δεσμούς με το «woke» Χάρβαρντ: Τέλος σε στρατιωτικά προγράμματα και υποτροφίες

Το Πεντάγωνο βάζει τέλος στη συνεργασία του με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, διακόπτοντας κάθε μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης, υποτροφιών και πιστοποιημένων προγραμμάτων που υλοποιούνταν στο πανεπιστήμιο. Η απόφαση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με το κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα.

Η αλλαγή θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027 και αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, fellowships και πιστοποιήσεις. Όσοι στρατιωτικοί φοιτούν σήμερα στο πανεπιστήμιο θα μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν κανονικά.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσευ δήλωσε ότι το Χάρβαρντ «δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων», υποστηρίζοντας πως οι αξιωματικοί που στέλνονταν εκεί επέστρεφαν με ιδεολογικές αντιλήψεις που, κατά την άποψή του, δεν ενισχύουν τη στρατιωτική ετοιμότητα. Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε χαρακτηριστικά ότι «το Χάρβαρντ είναι woke, το υπουργείο Άμυνας όχι».

Το Πεντάγωνο προανήγγειλε ότι θα επανεξετάσει και αντίστοιχα προγράμματα σε άλλα πανεπιστήμια της Ivy League τις επόμενες εβδομάδες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των περικοπών.

Η απόφαση έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ο ίδιος ο Χέγκσεθ είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ, όμως το 2022 είχε επιστρέψει δημόσια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα σε τηλεοπτική εκπομπή του Fox News, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας που επανέφερε πρόσφατα και επίσημος λογαριασμός του Πενταγώνου.

Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έδιναν τη δυνατότητα στους αξιωματικούς τους να αποκτούν μεταπτυχιακή εκπαίδευση είτε σε στρατιωτικά κολέγια είτε σε κορυφαία πολιτικά πανεπιστήμια. Αν και τέτοιες σπουδές δεν οδηγούν πάντα σε άμεση προαγωγή, θεωρούνται σημαντικό εφόδιο για τη σταδιοδρομία μετά την αποχώρηση από το στράτευμα.

Χάρβαρντ: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ

Το Χάρβαρντ βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας του Λευκού Οίκου απέναντι στα κορυφαία πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση έχει περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακή ερευνητική χρηματοδότηση και έχει επιχειρήσει να περιορίσει την εγγραφή ξένων φοιτητών, μετά την άρνηση του ιδρύματος να αποδεχθεί πακέτο κυβερνητικών απαιτήσεων την άνοιξη.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το πανεπιστήμιο ότι ανέχθηκε αντισημιτικές συμπεριφορές εντός της πανεπιστημιούπολης. Η διοίκηση του Χάρβαρντ απαντά ότι υφίσταται παράνομη πολιτική πίεση για να υιοθετήσει συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις. Το ίδρυμα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη με δύο αγωγές, στις οποίες ομοσπονδιακός δικαστής έχει εκδώσει αποφάσεις υπέρ του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ασκήσει έφεση.

Παρότι το καλοκαίρι υπήρξαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης και συζητήσεις για συμφωνία, αυτές δεν προχώρησαν. Τη Δευτέρα ο Τραμπ επανήλθε, ζητώντας από το Χάρβαρντ 1 δισ. δολάρια ως προϋπόθεση για την αποκατάσταση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, ποσό διπλάσιο από προηγούμενες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από Associated Press

