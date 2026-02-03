O Τραμπ απαιτεί αποζημίωση ενός δισ. δολαρίων από το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Ποσό ύψους ενός δισ. δολαρίων για ζημίες και τόκους από το Χάρβαρντ απαιτεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιδρά σε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση για τα πρόστιμα από το περίβλεπτο πανεπιστήμιο, στο οποίο προσάπτει αντισημιτισμό και προκατάληψη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ χαμήλωσε τον πήχη για μια συμφωνία με το πανεπιστήμιο, υποχωρώντας για την πληρωμή 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην κυβέρνηση» σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, με την ελπίδα να επιλυθούν οριστικά οι συγκρούσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με το πανεπιστήμιο, επικαλούμενοι τέσσερα άτομα που έχουν ενημέρωση για το θέμα.

Τραμπ κατά Χάρβαρντ ξανά

«Ζητάμε τώρα ένα δισ. δολάρια για ζημιές και δεν θέλουμε να έχουμε πλέον καμιά σχέση στο μέλλον με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατηγορώντας το Χάρβαρντ, όπως και άλλα κορυφαία αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πως προωθούν τη woke κουλτούρα, κι ότι δεν προστάτευαν επαρκώς τους Εβραίους φοιτητές τους στις διαδηλώσεις υπέρ του παλαιστινιακού, η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, απαιτώντας ως αποζημιώσεις ιλιγγιώδη ποσά.

Το χθεσινό δημοσίευμα των New York Times ανέφερε πως ο Τραμπ αποφάσισε να κάνει πίσω, αποσύροντας την αξίωσή του το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ να πληρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της αντίστασης που έδειχνε.

Τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ δήλωνε πως οι διαπραγματεύσεις όδευαν σε ολοκλήρωση και ότι η συμφωνία προέβλεπε πως το πανεπιστήμιο θα πλήρωνε 500 εκατ. δολάρια, εν μέρει για να ανοίξουν επαγγελματικές σχολές.

Το πανεπιστήμιο σκόπευε να παρέχει «επαγγελματική κατάρτιση» αλλά «αυτό απορρίφθηκε καθώς ήταν εντελώς ανεπαρκές και δεν επρόκειτο, κατά την άποψή μας, να έχει επιτυχία», ανέφερε χθες βράδυ ο Τραμπ.

«Επρόκειτο απλούστατα για τρόπο ώστε το Χάρβαρντ να γλιτώσει την καταβολή μεγάλου ποσού, 500 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, που θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο, με δεδομένες τις σοβαρές και ειδεχθείς παρανομίες» του πρυτανείου», υποστήριξε.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στο Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια της περίβλεπτης Ivy League, αποσύροντας τις χρηματοδοτήσεις τους από το ομοσπονδιακό κράτος αφού τα κατηγόρησε πως επέτρεψαν διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ή, γενικότερα, πως είναι εστίες προοδευτισμού και αμφισβήτησης.

Το Κολούμπια δέχτηκε να πληρώσει 200 εκατ. δολάρια το καλοκαίρι κι υποσχέθηκε να τηρήσει κανόνες που του απαγορεύουν να παίρνει υπόψη την εθνική καταγωγή στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Το πανεπιστήμιο στην Πενσιλβάνια, που ανήκει επίσης στην Ivy League, υποχώρησε ακόμη στις πιέσεις ανακοινώνοντας πως θα απαγορεύσει στα διεμφυλικά άτομα να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.

