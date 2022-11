ΗΠΑ: Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ – Τουλάχιστον 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Update: Six people are injured, at least one seriously, in a building explosion and two-alarm fire in Gaithersburg, Maryland, Montogomery County & Fire Rescue said. https://t.co/gRxYWo9nqs pic.twitter.com/EaZQq7DwpK