ΗΠΑ: Δικαστής «παγώνει» την απέλαση Τουρκάλας φοιτήτριας για φιλοπαλαιστινιακές απόψεις

Δικαστής της Περιφέρειας Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσε εντολή που εμποδίζει προσωρινά την απέλαση της Ρουμέισα Οζτούρκ, 30χρονης Τουρκάλας διδακτορικής φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Tufts, η οποία συνελήφθη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από ομοσπονδιακούς πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η σύλληψή της έγινε το απόγευμα της Τρίτης, κοντά στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη, και κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Στο υλικό φαίνονται έξι μασκοφόροι πράκτορες να την ακινητοποιούν και να της περνούν χειροπέδες, ενώ η ίδια φωνάζει και ένας παριστάμενος τους ρωτά: «Γιατί κρύβετε τα πρόσωπά σας;».

Η Οζτούρκ κατηγορείται από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ότι «υποστήριξε τρομοκρατική οργάνωση», καθώς φέρεται να εξέφρασε δημόσια φιλοπαλαιστινιακές θέσεις και να συμμετείχε σε δράσεις υπέρ της αποεπένδυσης από εταιρείες με δεσμούς με το Ισραήλ. Δεν έχει δοθεί, ωστόσο, κάποια τεκμηρίωση ή αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τη φοιτήτρια με υποστηρικτική στάση προς τη Χαμάς – οργάνωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

The horrific moment that Tufts grad student and anti-war activist Rumeysa Ozturk was detained (kidnapped) by Trump’s ICE thugs.



