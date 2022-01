Ένας άνδρας στο Μέριλαντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με περισσότερα από 100 δηλητηριώδη και μη φίδια γύρω του.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι του 49χρονου, αφού ένας γείτονας ανέφερε ότι είδε τον άνδρα να πέφτει στο πάτωμα αναίσθητος, αφού πήγε να τον ελέγξει επειδή δεν τον είδε για πάνω από μια μέρα, δήλωσε το τμήμα του σερίφη της κομητείας Τσαρλς.

Διασώστες και πυροσβέστες έσπασαν την εξώπορτα του σπιτιού, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα. Η αστυνομία είπε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια και το πτώμα μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή στη Βαλτιμόρη για νεκροψία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν περισσότερα από 100 φίδια διαφόρων ειδών μέσα στο σπίτι, τα οποία οι γείτονες του 49χρονου δεν γνώριζαν.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u