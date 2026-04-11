ΗΠΑ: Αλυσίδα καφέ αφαιρεί σημαίες Pride από τα καταστήματα - Χιλιάδες υπογραφές κατά της απόφασης

Η αλυσίδα καφέ Philz Coffee, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις μετά την απόφασή της να αφαιρέσει σημαίες Pride από τα καταστήματά της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κίνηση εντάσσεται σε μια προσπάθεια δημιουργίας «πιο συνεκτικής και συμπεριληπτικής εμπειρίας» σε όλα τα σημεία πώλησης, μέσω της απομάκρυνσης διαφόρων σημαιών και διακοσμητικών στοιχείων. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαχές Σανταρανγκάνι τόνισε ότι η στήριξη προς την LGBTQ κοινότητα «παραμένει αμετάβλητη» και ότι πρόκειται για αλλαγή στην εικόνα των καταστημάτων, όχι στις αξίες της εταιρείας.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση. Περισσότερα από 4.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα ζητώντας την αναθεώρηση της απόφασης, επισημαίνοντας τη σημασία των σημαιών ως συμβόλων ασφάλειας και αποδοχής για εργαζόμενους και πελάτες.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνσή τους μπορεί να αποξενώσει ένα σημαντικό μέρος της πελατειακής βάσης, καθώς τα καταστήματα της Philz είχαν ταυτιστεί με ένα περιβάλλον ανοιχτό και φιλόξενο για την LGBTQ κοινότητα.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα στην Καλιφόρνια, έχει στο παρελθόν συνδέσει το brand της με δράσεις υπέρ της κοινότητας, όπως ετήσιες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα περιορισμού της ορατότητας της LGBTQ κοινότητας στις ΗΠΑ, με την απομάκρυνση σημαιών Pride από σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους.

Με πληροφορίες από Guardian