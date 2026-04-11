ΗΠΑ: Αλυσίδα καφέ αφαιρεί σημαίες Pride από τα καταστήματα - Χιλιάδες υπογραφές κατά της απόφασης

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κίνηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πιο ενιαίου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος σε όλα τα καταστήματά της

The LiFO team
Φωτ.: Unsplashed
Η αλυσίδα καφέ Philz Coffee, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις μετά την απόφασή της να αφαιρέσει σημαίες Pride από τα καταστήματά της.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κίνηση εντάσσεται σε μια προσπάθεια δημιουργίας «πιο συνεκτικής και συμπεριληπτικής εμπειρίας» σε όλα τα σημεία πώλησης, μέσω της απομάκρυνσης διαφόρων σημαιών και διακοσμητικών στοιχείων. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαχές Σανταρανγκάνι τόνισε ότι η στήριξη προς την LGBTQ κοινότητα «παραμένει αμετάβλητη» και ότι πρόκειται για αλλαγή στην εικόνα των καταστημάτων, όχι στις αξίες της εταιρείας.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση. Περισσότερα από 4.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα ζητώντας την αναθεώρηση της απόφασης, επισημαίνοντας τη σημασία των σημαιών ως συμβόλων ασφάλειας και αποδοχής για εργαζόμενους και πελάτες.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνσή τους μπορεί να αποξενώσει ένα σημαντικό μέρος της πελατειακής βάσης, καθώς τα καταστήματα της Philz είχαν ταυτιστεί με ένα περιβάλλον ανοιχτό και φιλόξενο για την LGBTQ κοινότητα.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα στην Καλιφόρνια, έχει στο παρελθόν συνδέσει το brand της με δράσεις υπέρ της κοινότητας, όπως ετήσιες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα περιορισμού της ορατότητας της LGBTQ κοινότητας στις ΗΠΑ, με την απομάκρυνση σημαιών Pride από σχολεία, επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους.

Με πληροφορίες από Guardian

ΤΖΟΓΟΣ ΖΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΥΧΗΣ

Διεθνή / Μελέτη: Οι ιθαγενείς της Αμερικής έπαιζαν παιχνίδια τύχης πριν από 12.000 χρόνια

Τα πρώτα ζάρια εμφανίστηκαν πριν από περίπου 12.000 χρόνια στις Μεγάλες Πεδιάδες της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή περισσότερα από 6.000 χρόνια πριν από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα, σύμφωνα με τη μελέτη
ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΒΑΝΣ

Διεθνή / Στο Πακιστάν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν με Βανς – Οι όροι της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Παρά ορισμένα συγκρατημένα θετικά μηνύματα από τη διαδικασία, οι διαφορές παραμένουν βαθιές, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται με διαφορετικές προτεραιότητες
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Διεθνή / Βασίλισσα Ελισάβετ: Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία που είχε και αφορούσε τα δισέγγονά της

Αν και το παλάτι δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, φέρεται να επιδεινώθηκε το καλοκαίρι του 2022 και σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρχε μια αίσθηση αποχαιρετισμού στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της
ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Διεθνή / Λίβανος: Πότε οι συνομιλίες με Ισραήλ, το μήνυμα της Χεζμπολάχ - Έκκληση να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε- αντίθετα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που ήταν ο μεσολαβητής «κλειδί»- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία
ΓΑΛΛΙΑ FAST FOOD ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Διεθνή / Γαλλία: Το fast food εκτοξεύεται στη «γενέτειρα» της haute cuisine, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο

Πλέον περισσότερο από το μισό της αγοράς προέρχεται από fast food και fast casual επιχειρήσεις, σε μία τάση που στηρίζεται κυρίως στους νεότερους καταναλωτές και στα social media
