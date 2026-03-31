ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει απαγόρευση «θεραπειών μεταστροφής» στο Κολοράντο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ακύρωσε νόμο της πολιτείας του Κολοράντο που απαγόρευε τις λεγόμενες «θεραπείες μεταστροφής», δηλαδή πρακτικές που στοχεύουν στην αλλαγή σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8-1, με το δικαστήριο να δικαιώνει την προσφυγή της συμβούλου Kaley Chiles, η οποία υποστήριξε ότι ο νόμος παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος περί ελευθερίας του λόγου.

Ο νόμος, που είχε υπογραφεί το 2019 από τον κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, απαγόρευε σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές σε ανηλίκους. Προέβλεπε επίσης πρόστιμο έως 5.000 δολάρια για κάθε παράβαση.

BREAKING: The Supreme Court ruled against a law banning “conversion therapy” for LGBTQ+ kids in Colorado, one of about two dozen states that banned the discredited practice. https://t.co/Ex1CKTHX48 — The Associated Press (@AP) March 31, 2026

ΗΠΑ: Τι επέτρεπε ο νόμος

Η υπόθεση ανέδειξε τη σύγκρουση ανάμεσα στην αρμοδιότητα των πολιτειών να ρυθμίζουν πρακτικές υγείας που θεωρούν επικίνδυνες και την προστασία της ελευθερίας του λόγου.

Το Κολοράντο, όπως και περισσότερες από 20 πολιτείες των ΗΠΑ, έχει περιορισμούς ή απαγορεύσεις για τις συγκεκριμένες πρακτικές σε ανηλίκους. Η πολιτεία είχε υποστηρίξει ότι η ακύρωση του νόμου θα υπονόμευε την ικανότητά της να προστατεύει ασθενείς από επιβλαβείς ή αναποτελεσματικές θεραπείες.

Ιατρικοί φορείς, όπως η Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychological Association), έχουν επισημάνει ότι τέτοιες πρακτικές συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους, όπως αυξημένες πιθανότητες απόπειρας αυτοκτονίας ή φυγής από το σπίτι, ιδιαίτερα σε τρανς ανηλίκους.

Ο νόμος επέτρεπε, ωστόσο, θεραπείες που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα κατά τη διαδικασία μετάβασης φύλου, καθώς και προσεγγίσεις που εστιάζουν στην αποδοχή, την κατανόηση και την ανάπτυξη της ταυτότητας.

Η Kaley Chiles, η οποία δηλώνει χριστιανή, είχε υποστηρίξει ότι «οι άνθρωποι ευημερούν όταν ζουν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού τους φύλου». Εκπροσωπήθηκε από την οργάνωση Alliance Defending Freedom, γνωστή για προηγούμενες νίκες στο Ανώτατο Δικαστήριο σε υποθέσεις θρησκευτικής ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η γενική εισαγγελέας του Κολοράντο, Σάνον Στίβενσον, υποστήριξε ότι ο νόμος ρυθμίζει επαγγελματική συμπεριφορά και όχι την ελευθερία έκφρασης. Ωστόσο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, αντέτεινε ότι το γεγονός πως πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύεται ο λόγος.

Σε άλλη υπόθεση που αφορά ΛΟΑΤΚΙ+ νέους, το δικαστήριο μπλόκαρε πρόσφατα νόμους της Καλιφόρνια που περιόριζαν την ενημέρωση γονέων για την ταυτότητα φύλου μαθητών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εξετάσει και τη νομιμότητα νόμων που απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικείες ομάδες, με απόφαση να αναμένεται έως τα τέλη Ιουνίου.

Breaking news: The Supreme Court found that a Colorado law banning conversion therapy for gay and transgender minors likely violates free speech.



The decision casts doubt on similar statutes in nearly 30 states. https://t.co/DlYB32aUKr — The Washington Post (@washingtonpost) March 31, 2026

Με πληροφορίες από Associated Press