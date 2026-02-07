ΗΠΑ: 40 χρόνια φυλακή σε ιδιοκτήτη γραφείου τελετών που άφησε 189 σορούς να αποσυντίθενται

Σε ποινή 40 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή στο Κολοράντο ο Τζον Χόλφορντ, ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών Return to Nature στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Οι αρχές είχαν εντοπίσει το 2023 σε κτίριο της επιχείρησης 189 σορούς που είχαν αφεθεί να αποσυντίθενται επί χρόνια, ενώ οικογένειες που πλήρωσαν για αποτέφρωση κατήγγειλαν ότι παρέλαβαν «τέφρα» που δεν αντιστοιχούσε στους δικούς τους ανθρώπους.

Στη δικαστική αίθουσα, συγγενείς των νεκρών ζήτησαν τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή των 50 ετών. Πολλοί περιέγραψαν ότι από τότε που έμαθαν τι συνέβη βλέπουν επαναλαμβανόμενους εφιάλτες με σκηνές αποσύνθεσης και έντομα. Κάποιοι χαρακτήρισαν τον κατηγορούμενο «τέρας».

Ο δικαστής Έρικ Μπέντλεϊ είπε ότι ο Χόλφορντ προκάλεσε «αδιανόητη» και «ακατανόητη» βλάβη στις οικογένειες. Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη πριν ανακοινωθεί η ποινή, λέγοντας ότι θα μετανιώνει για όλη του τη ζωή και ότι είχε πολλές ευκαιρίες να σταματήσει.

Η υπεράσπισή του ζήτησε χωρίς επιτυχία ποινή 30 ετών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για βίαια εγκλήματα και ότι ο Χόλφορντ δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Η πρώην σύζυγός του, Κάρι Χόλφορντ, συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης, αναμένεται να ακούσει την ποινή της στις 24 Απριλίου και αντιμετωπίζει ποινή 25 έως 35 ετών. Και οι δύο είχαν δηλώσει ένοχοι τον Δεκέμβριο σε σχεδόν 200 κατηγορίες για κακοποίηση σορών, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία.

Οι ιδιοκτήτες του γραφείου τελετών ξόδεψαν μεγάλα ποσά σε πολυτελή αγαθά

Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι την ίδια περίοδο το ζευγάρι ξόδευε μεγάλα ποσά σε πολυτελή αγαθά, όπως δύο ακριβά αυτοκίνητα, αγορές κρυπτονομισμάτων, είδη πολυτελείας από Gucci και Tiffany και δαπάνες για αισθητικές θεραπείες. Η εισαγγελέας Σέλμπι Κρόου είπε ότι το κίνητρο ήταν το κέρδος, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση χρέωνε πάνω από 1.200 δολάρια ανά πελάτη και ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν θα αρκούσαν για να καλυφθεί πολλές φορές το κόστος αποτέφρωσης όλων των σορών.

Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν παραδεχθεί ενοχή και σε ομοσπονδιακή υπόθεση απάτης, με την κατηγορία ότι εισέπραξαν σχεδόν 900.000 δολάρια από κρατική ενίσχυση της περιόδου της πανδημίας. Ο Τζον Χόλφορντ έχει ήδη καταδικαστεί σε 20 χρόνια για την υπόθεση αυτή, ενώ για την Κάρι Χόλφορντ εκκρεμεί η απόφαση. Η συμφωνία για την υπόθεση των σορών προβλέπει ότι η ποινή θα εκτιθεί παράλληλα με την ομοσπονδιακή.

Οι σοροί βρίσκονταν σε κτίριο στην πόλη Πένροουζ, νότια του Κολοράντο Σπρινγκς, από το 2019 έως το 2023. Οι αρχές έφτασαν στο σημείο μετά από αναφορές για έντονη δυσοσμία.

Ερευνητές περιέγραψαν ότι βρήκαν σορούς σε διάφορα σημεία του κτιρίου, ορισμένες η μία πάνω στην άλλη, με έντομα και υγρά αποσύνθεσης να καλύπτουν το δάπεδο. Τα λείψανα, ανάμεσά τους ενήλικες, βρέφη και έμβρυα, φυλάσσονταν σε θερμοκρασία δωματίου. Η ταυτοποίηση έγινε σταδιακά με δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και άλλα μέσα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι οικογένειες παρέλαβαν υλικό που έμοιαζε με τέφρα, ακόμη και ξηρό σκυρόδεμα. Πολλοί συγγενείς είπαν ότι όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, ακυρώθηκε ό,τι είχαν καταφέρει στη διαδικασία του πένθους και αρκετοί περιέγραψαν ενοχές και επίμονους εφιάλτες.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε και η περίπτωση ενός πρώην υπαξιωματικού του στρατού που θεωρούνταν ότι είχε ταφεί σε κοιμητήριο βετεράνων. Όταν έγινε εκταφή του φέρετρου, διαπιστώθηκε ότι μέσα υπήρχαν λείψανα άλλου ατόμου. Ο βετεράνος, που δεν κατονομάστηκε, κηδεύτηκε αργότερα με πλήρεις στρατιωτικές τιμές στο εθνικό κοιμητήριο Pikes Peak.

Η υπόθεση προκάλεσε αλλαγές στη νομοθεσία του Κολοράντο για τα γραφεία τελετών. Τον Μάιο του 2024 ψηφίστηκε νόμος που ενισχύει τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών και καθιερώνει τακτικές επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, ακόμη και όταν μια επιχείρηση κλείνει.

Ο ίδιος δικαστής είχε απορρίψει πέρυσι προηγούμενες συμφωνίες που προέβλεπαν ποινές έως 20 χρόνια, ύστερα από αντιδράσεις συγγενών που τις χαρακτήριζαν υπερβολικά επιεικείς.

Με πληροφορίες από Guardian